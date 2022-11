Le capitaine des Rockets de Kelowna marque le but gagnant et quitte le match dans une victoire de 4-2 contre Everett

Les Rockets de Kelowna reviennent à la maison avec une victoire en battant les Silvertips d’Everett 4-2 vendredi soir.

Cherchant à retrouver un record égal cette saison, les Rockets se sont retrouvés menés 1-0 après le premier mais ont frappé en succession rapide au début de la deuxième période.

Les attaquants Dylan Wightman et Nolan Flamand ont chacun marqué pour donner une avance de 2-1 à Kelowna à peine quatre minutes après le début de la deuxième période.

Ce fut une période folle alors que les Silvertips ont égalisé le match lorsque Jackson Berezowski a marqué son 13e de la saison à 8:16.

Mais avec moins de trois minutes à faire dans la période, le capitaine des Rockets, Colton Dach, a marqué ce qui serait le but gagnant éventuel pour donner une avance de 3-2 à Kelowna.

Malheureusement pour Dach, il a été contraint de partir en troisième période après avoir pris un coup le long des bandes. Bien qu’il n’ait pas terminé le match, l’espoir des Blackhawks de Chicago a été nommé la première étoile du match, terminant avec le but et une aide. On ne sait toujours pas s’il participera au prochain match de l’équipe samedi soir.

L’attaquant Max Graham a mis la cerise sur le gâteau pour les Rockets alors qu’il marquait un but dans un filet vide pour porter le score à 4-2 avec 10 secondes à jouer dans le match.

Le gardien des Rockets, Tayln Boyko, a été excellent devant le filet, réalisant 29 arrêts dans la victoire.

L’équipe cherche à remporter deux victoires de suite et à revenir au-dessus de 0,500 alors qu’elle rentre chez elle pour affronter les Moose Jaw Warriors samedi soir à Prospera Place. C’est la première fois que les Rockets accueillent Moose Jaw depuis la saison 2018-19, et leur première rencontre depuis le 14 décembre 2019 lorsque Kelowna a gagné 5-4. Le match de samedi soir est le seul moment où ces deux équipes se rencontreront cette saison.

Les Warriors ont également remporté le vendredi soir, battant les Blazers de Kamloops 3-2.

Moose Jaw présente la recrue de l’année 2022 de la Ligue canadienne de hockey, Brayden Yager, qui est actuellement 20e marqueur dans la WHL avec 27 points en 23 matchs. L’attaquant des Rockets Andrew Cristall a récolté une aide hier soir, ce qui l’a amené au troisième rang des marqueurs de la WHL cette saison et au sixième rang des marqueurs de la LCH.

Les Rockets et Moose Jaw lâchent la rondelle à 19 h 05 à Prospera Place. Bekins Moving and Storage recueillera des dons de denrées non périssables pour la Central Okanagan Food Bank aux portes un et deux.

