Le capitaine des Rangers James Tavernier écrit une lettre aux fans leur demandant de soutenir les joueurs qui se mettent à genoux | Actualités footballistiques

Le capitaine des Rangers James Tavernier a écrit une lettre aux fans du club pour leur demander leur soutien alors que les joueurs se mettent à genoux dans la lutte continue contre le racisme.

Les champions écossais commencent leur campagne de Premiership contre Livingston à Ibrox samedi et Tavernier a confirmé qu’ils se mettront à genoux avant le coup d’envoi.

Il a demandé aux supporters de respecter ce geste à chaque match cette saison, déclarant qu’il s’agit d’un « geste symbolique contre le racisme, ni plus ni moins ».

Dans la lettre, Tavernier a déclaré: « Les 16 derniers mois ont été difficiles, partout dans le monde. Chaque personne a été touchée, certaines ont perdu la vie à cause de Covid. Nous ne pouvons pas oublier que nous devons saisir cette opportunité pour créer autant de positivité et l’unité au sein de notre célèbre terre.

Image:

Ondrej Kudela de Slavia Prague a été reconnu coupable d’avoir abusé racialement de Glen Kamara en Ligue Europa l’année dernière



« Nous avons ramené à la maison [a 55th league title] la saison dernière, en un temps presque record. Cependant, il y a eu des moments sombres et difficiles en cours de route. Malheureusement, à un moment donné de la saison, chacun de nos joueurs BAME a été victime d’abus racistes en ligne.

« C’est un triste acte d’accusation contre la société et montre à quel point il reste encore beaucoup de travail à faire pour l’éradiquer. Ajoutez au fait qu’un de nos joueurs a été victime d’abus racistes écœurants sur le terrain.

« Le racisme est un problème dans le football, c’est un fait incontestable.

« En tant qu’équipe et en tant que club, nous devons non seulement lutter contre le racisme, mais aussi le combattre chaque jour. Chaque fois que nos joueurs ont été maltraités la saison dernière, la façon dont nos fans nous ont soutenus était tout simplement incroyable.

Image:

Les Rangers auront 6 000 billets supplémentaires pour le match d’ouverture de la Premiership de samedi contre Livingston à Ibrox, ce qui fait un total de 23 000 sièges disponibles pour les détenteurs d’abonnements de saison.



« Beaucoup de gens ont donné des arguments pour et contre certaines organisations politiques. Des arguments contre leurs actions et ce qu’elles prétendent défendre. Je ne m’intéresse pas à tout cela, mes coéquipiers ou le personnel d’entraîneurs non plus. Nous prendrons le genou pour nous lever. contre le racisme, ni plus ni moins.

« C’est pourquoi nous mettrons le genou à terre avant nos matchs. C’est un geste très simple, mais nous l’espérons, efficace. C’est une position symbolique contre le racisme, ni plus ni moins.

« Au début de chaque match cette saison, et tout au long des 90 minutes, veuillez montrer au monde entier pourquoi vous êtes une base de fans spéciale. Soutenez chaque joueur qui est fier de porter l’insigne du célèbre RFC.

« Nous sommes aussi forts que possible. J’ai hâte de vous entendre rugir depuis les tribunes d’Ibrox Park. »

0:39



Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne



Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Dégagez-le

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.