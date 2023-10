Le capitaine des Rangers, James Tavernier, admet que les joueurs sont responsables du départ de Michael Beale | Actualités footballistiques

James Tavernier affirme que tous les joueurs des Rangers assument la responsabilité du départ de Michael Beale.

L’ancien milieu de terrain d’Ibrox, Steven Davis, a été invité dimanche soir par le conseil d’administration des Rangers à prendre les rênes jusqu’à ce qu’ils nomment un nouveau patron permanent après que le temps ait été appelé à Beale.

Le dernier match de l’ancien manager de QPR a été une défaite 3-1 contre Aberdeen à Ibrox samedi, ce qui a laissé les Light Blues à sept points du leader de la Premiership écossaise, le Celtic.

Davis sera assisté par d’autres anciens joueurs des Rangers Alex Rae et Steven Smith, ainsi que par l’entraîneur Brian Gilmour et l’entraîneur des gardiens Colin Stewart.

S’exprimant à Chypre avant le choc de la Ligue Europa contre l’Aris Limassol jeudi soir, Tavernier a déclaré : « En tant qu’équipe ou joueur, vous ne voulez jamais voir votre manager partir.

« Collectivement, en tant qu’équipe, nous nous sentons tous responsables. Nous savons que les performances n’ont pas été au rendez-vous mais finalement ce sont les résultats qui nous ont coûté cette saison.

« Nous perdons des points et cela n’est pas suffisant. Nous en assumons tous la responsabilité. Les derniers jours ont été difficiles.

Image:

Steven Davis (à droite) sera assisté d’Alex Rae





« Mais en voyant Steven avoir l’opportunité de rejoindre l’équipe, nous l’admirons tous tellement en tant que joueur et en tant que personne.

« Nous avons tous un grand respect pour lui et je suis sûr que les gars lui donneront le meilleur d’eux-mêmes et tout ce dont il a besoin, surtout pour demain soir. »

Interrogé sur les scènes de colère après la défaite des Dons, où les supporters ont une fois de plus exprimé leur mécontentement, l’arrière droit a déclaré : « Je pense que la première façon de répondre est d’obtenir un résultat lors de votre prochain match.

« Nous avons un match difficile demain soir, mais nous avons très bien commencé le groupe en battant le Real Betis et nous pouvons nous mettre dans une excellente position si nous obtenons le résultat que nous souhaitons.

Beale a été limogé après la défaite 3-1 des Rangers contre Aberdeen



Beale a été limogé après la défaite 3-1 des Rangers contre Aberdeen



« En fin de compte, les fans veulent que nous gagnions. Tous ceux qui se sont inscrits pour jouer pour les Rangers connaissaient la tâche et savaient que c’était un club gagnant et que c’est ce que nous voulons tous être, des gagnants.

« Je pense que les matchs où des points ont été perdus, c’est dû à de très petits moments et au fait de ne pas avoir pris notre chance.

« En fin de compte, si nous avions pu résoudre ce problème, le week-end aurait été différent. Nous, en tant que joueurs, devons maintenant prendre la responsabilité de redresser ces petits moments et de faire la grande différence dans les matchs. »

