Le capitaine des Pays-Bas Wijnaldum est le type de joueur dont toutes les meilleures équipes, de Liverpool au PSG, ont besoin

Alors que la folie du match d’ouverture de l’Euro 2020 des Pays-Bas contre l’Ukraine se déroulait dimanche, Georginio Wijnaldum était l’un des joueurs néerlandais essayant de mettre de l’ordre dans le merveilleux chaos. Il a également réalisé une performance de capitaine, marquant son premier match avec une frappe merveilleusement prise à 15 mètres et plus tard, alors que le match semblait leur échapper alors que l’Ukraine revenait de deux buts pour égaliser le niveau de jeu, il a ralenti le minimiser, a aidé à recentrer son équipe et était au cœur de l’action avant que Denzel Dumfries ne marque de la tête le but vainqueur.

Wijnaldum avait l’air épuisé après la victoire 3-2, mais il avait réalisé le genre de performance qui a montré pourquoi Barcelone et le Bayern Munich ont demandé la signature du milieu de terrain avant d’annoncer qu’il rejoindrait un autre super-club, le Paris Saint-Germain, après son contrat avec Liverpool expire cet été.

Wijnaldum est un capitaine discret. Il donne l’exemple avec un rythme de travail acharné, une incroyable capacité à lire les passes et un leadership calme et constant. Mais c’est aussi le genre de joueur dont toute équipe performante a besoin : il est le ciment qui peut couvrir les trois facettes du milieu de terrain central moderne, à l’aise en tant que titulaire, presseur ou attaquant n°10. C’est pourquoi Liverpool voulait désespérément le garder et pourquoi, malgré tout le battage médiatique sur son avenir, cela n’aurait pas du tout affecté sa concentration sur les fonctions d’Oranje.

Si vous avez regardé la boîte de réception de Frank de Boer avant l’Euro, les inquiétudes concernant Wijnaldum n’étaient pas en tête de sa liste de panique avant le tournoi. Au lieu de cela, il a traité la blessure à l’aine de Matthijs de Ligt subie à l’entraînement, l’absence de Virgil van Dijk et la critique de sa formation préférée en 5-3-2 par rapport au 4-3-3 néerlandais traditionnel. Il y avait des points d’interrogation sur qui commencerait dans le but et quelle combinaison d’attaquants serait utilisée à l’avant, mais le toujours fiable Wijnaldum n’a jamais été une préoccupation. Son importance est encore illustrée par ses statistiques : lors de ses huit derniers matches avec les Pays-Bas, il en a marqué cinq et a obtenu deux passes décisives.

Wijnaldum a également fait ses adieux à Liverpool, recevant une haie d’honneur lors de son dernier match à domicile contre Crystal Palace le 23 mai et une plaque reconnaissant son succès avec les Reds, y compris le titre de Ligue des champions et de Premier League qu’il a aidé à remporter dans ses cinq -Année au club.

« C’était très émouvant », a déclaré Wijnaldum à ESPN. « Je ne pensais pas que j’aurais ce genre d’adieu. Les joueurs qui sont partis avant moi n’ont pas eu quelque chose comme ça.

« Bien sûr, c’est dommage que j’aie quitté Liverpool. J’ai eu beaucoup de beaux souvenirs avec l’équipe. Ma relation avec les fans est vraiment bonne. C’est ce que c’est. Un jour, je raconterai mon histoire sur la façon dont tout s’est passé . De cette façon, les fans comprendront pourquoi j’ai quitté le club. »

Wijnaldum, 30 ans, n’était pas disposé à s’étendre davantage, mais dans une interview avec Voetbal International, il a déclaré que « des choses se passent dans les coulisses qui échappent à votre contrôle en tant que joueur ». Cela peut attendre.

En grandissant, Wijnaldum voulait être acrobate, mais c’est dans le football qu’il a trouvé sa vocation. Après être passé par le système du Sparta Rotterdam, il a rejoint l’académie de Feyenoord en 2004. Il détient toujours le record du plus jeune joueur de Feyenoord, faisant ses débuts à l’âge de 16 ans et 148 jours lors de leur match d’Eredivisie contre Groningen le 8 avril 2007. Il a été nommé homme du match.

Wijnaldum a marqué le premier but des Pays-Bas à l’Euro 2020 et sa performance globale lors de la victoire contre l’Ukraine a montré pourquoi tous les meilleurs clubs d’Europe lui ont proposé un contrat après l’expiration de son contrat avec Liverpool le 30 juin. Eric Verhoeven/Socrate/Getty Images

En discutant avec ceux qui ont vu Wijnaldum se développer, le consensus est qu’il n’a jamais été du genre à provoquer la controverse, au lieu de rester proche de sa grand-mère, Francina, qui l’a élevé.

Gertjan Verbeek a dirigé Feyenoord pendant une partie de la saison 2008-09 et se souvient de Wijnaldum à 17 ans.

« C’était au début de sa carrière », a déclaré Verbeek à ESPN. « C’était un grand talent. Il souriait toujours, même dans les entraînements les plus durs. Il était si jeune, mais il avait déjà beaucoup de responsabilités. L’influence de sa grand-mère était très importante pour lui aussi. Il s’est occupé de lui. sa grand-mère et sa grand-mère s’occupaient de lui et de ses frères. »

Verbeek se souvient à quoi ressemblait Wijnaldum avec les pros plus âgés d’une équipe de Feyenoord qui avait respecté les internationaux néerlandais. « Il était très stable dans sa pensée et dans ce qu’il voulait accomplir, et comment le faire. Nous avions de grands noms dans cette équipe comme Roy Makaay et Giovanni van Bronckhorst, mais même s’il avait 17 ans, quand il parlait, ils écoutaient. Les grands joueurs comprennent les jeunes joueurs talentueux car ils se respectent les uns les autres. »

À Feyenoord, il a été utilisé à la fois comme milieu de terrain offensif et comme attaquant de fortune. Il s’est finalement installé au milieu de terrain central, où ses performances ont permis au PSV d’obtenir un transfert de 5 millions de livres sterling en 2011. Là, il les a aidés à remporter le titre Eredivisie 2015, formant une merveilleuse entente avec Memphis Depay; la paire, espérons-le, mènera les Néerlandais au succès cet été. Lorsqu’il a remporté le Soulier d’or en 2015, prix décerné au joueur néerlandais de l’année, il a rendu hommage en larmes à sa grand-mère, qui lui a remis le trophée.

En juillet 2015, il est passé à Newcastle United pour 14,5 millions de livres sterling. Après une saison individuelle impressionnante au cours de laquelle Newcastle a été relégué, Liverpool l’a amené l’été suivant pour 23 millions de livres sterling. Il est rapidement devenu un rouage clé du milieu de terrain des Reds sous Jurgen Klopp, marquant deux buts essentiels sur le banc lors de leur remarquable victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone en 2019.