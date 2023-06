Le capitaine des Oilers Connor McDavid se fiance avec sa petite amie de longue date Lauren Kyle

L’un des couples les plus en vue d’Edmonton se marie.

La superstar du hockey Connor McDavid a fait sa demande en mariage à sa petite amie de longue date Lauren Kyle jeudi dernier.

« Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux de passer le reste de notre vie ensemble », a écrit Kyle dans un message annonçant les fiançailles.

« Près de huit ans de croissance, de bonheur et tant d’amour et je ne peux pas croire que nous ayons tellement plus à espérer. »

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, âgé de 26 ans, et Kyle, qui est designer d’intérieur et a eu 27 ans lundi, sont ensemble depuis l’âge de 19 ans.

« Je savais que tu étais ma personne depuis le jour où nous nous sommes rencontrés et j’ai hâte de vivre la belle vie que nous allons créer ensemble », a-t-elle écrit.

Kyle a déménagé à Edmonton après avoir obtenu son diplôme de l’Université métropolitaine de Toronto en Ontario en 2019. Le couple a un chien bernedoodle miniature nommé Lenard, qui compte 19 000 abonnés sur Instagram.

Elle a fondé sa propre entreprise, Kyle and Co Design Studio, et a conçu la maison du couple surplombant la rivière Saskatchewan Nord dans la région de Laurier Heights à Edmonton, qui a été présentée dans Architectural Digest.

McDavid a proposé à Muskoka, une région de chalets en Ontario, où Kyle a partagé des histoires Instagram montrant une maison de vacances qu’ils construisent là-bas. Tous deux ont grandi en Ontario.

McDavid a dit au 630 CHED qu’ils passaient une belle fin de semaine en famille chez eux à Muskoka lorsqu’il a posé la question.

« De toute évidence, beaucoup de célébrations se déroulent maintenant », a-t-il déclaré, notant que Kyle avait également eu 27 ans lundi. « Il se passe tellement de choses avec nous. »

Le joueur de hockey a également publié des informations sur les fiançailles sur Instagram.

« Heureux de voir ce que nous réserve notre avenir. Vous êtes la personne la plus aimante, la plus passionnée et la plus incroyable. Je suis un homme très chanceux », a écrit McDavid dans son message, dans lequel il a également souhaité à sa fiancée un joyeux anniversaire.

« Voici à beaucoup d’autres ensemble. Je t’aime beaucoup.

Des photos professionnelles ont montré Kyle arborant une bague de fiançailles en forme de poire après la proposition, où le couple a posé avec son chien sur une terrasse au coucher du soleil (Faites défiler vers le bas pour plus de photos.)

Les Oilers ont félicité le couple pour leurs publications Instagram respectives.