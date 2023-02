Le capitaine des Golden Knights Mark Stone absent indéfiniment après une opération au dos réussie

Le capitaine des Golden Knights de Vegas, Mark Stone, sera absent de l’alignement pour une durée indéterminée après avoir subi une opération au dos réussie, a annoncé l’équipe mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Stone a subi l’intervention mardi dans le Colorado après s’être blessé le 12 janvier.

Après un revers, il a été déterminé que la chirurgie était le meilleur plan d’action.

Stone a 38 points (17 buts et 21 passes) en 43 matchs cette saison.

On s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.

NEWS : Mark Stone a subi une opération au dos réussie hier et devrait se rétablir complètement. Il sera indéfiniment hors de la formation. #VegasBorn https://t.co/QEtKsePpv6 — Chevaliers d’or de Vegas (@GoldenKnights) 2 février 2023

Passé

Stone est apparu dans 37 matchs au cours de la saison 2021-22 et a raté plusieurs relais tout au long de la saison en raison d’une blessure. Il a tout de même ajouté 30 points, avec neuf buts et 21 passes décisives. L’ailier vétéran en est à sa cinquième saison avec les Golden Knights, qui occupent le troisième rang de la division Pacifique avec une fiche de 29-18-4.

Ce que cela signifie pour les Golden Knights

L’absence de Stone laisse évidemment un trou béant dans la liste. Non seulement il est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et un contributeur clé dans toutes les phases du jeu, mais il est également le capitaine et le leader émotionnel dans le vestiaire. Vegas n’a gagné qu’une seule fois en huit matchs depuis que Stone a quitté la formation, et le score de l’équipe s’est complètement tari. Les Golden Knights n’ont marqué en moyenne que deux buts par match au cours de cette période, et la plupart des six meilleurs attaquants sont coincés dans de longues périodes de sécheresse. – Granger

Comment l’équipe remplacera-t-elle Stone ?

La réponse courte est qu’ils ne le feront pas. Les compétences de Stone sont presque impossibles à remplacer, surtout à ce stade de la saison. Il joue de longues minutes contre les meilleurs joueurs opposés à chaque match et joue un rôle majeur dans les unités en avantage numérique et en désavantage numérique. Bien que les Golden Knights ne puissent pas remplacer Stone, il y a une chance qu’ils puissent compléter la liste avec une acquisition majeure. La pierre est considérée indéfiniment. Si cela signifie qu’il ne reviendra à aucun moment de la saison régulière, Vegas pourrait le placer sur LTIR et ouvrir 9,5 millions de dollars d’espace de plafond. – Granger

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir à long terme de Stone ?

Il s’agit de la deuxième opération du dos subie par Stone en moins d’un an. Il a subi une discectomie lombaire au bas du dos le 19 mai 2022, après avoir raté 45 matchs la saison précédente. Après l’opération de mardi moins de neuf mois plus tard, il faut se poser de sérieuses questions sur les perspectives à long terme de Stone. À seulement 30 ans, Stone a encore quatre ans sur son contrat d’une valeur annuelle moyenne de 9,5 millions de dollars. L’équipe a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’il se rétablisse complètement, mais n’a donné aucun délai pour un retour. – Granger

Lecture obligatoire

(Photo: Ethan Miller / Getty)