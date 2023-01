Le capitaine des Gardiens José Ramírez ? Probablement pas, mais Cleveland a toute une histoire de capitaines

CLEVELAND – Lors de la signature d’Aaron Judge pour un contrat à long terme cet hiver, les Yankees l’ont nommé leur nouveau capitaine, un titre distingué qui vient avec gloire et grandeur.

Comme il y a 80 ans.



Trosky abandonne la capitainerie de la tribu pour éviter les barbes des fans

D’accord, peut-être pas. C’est un titre de l’édition du 27 février 1941 du Plain Dealer, faisant référence au joueur de premier but de Cleveland, Hal Trosky, abdiquant son poste de leader, celui qui lui a été attribué, comme le disait le journal, dans un mouvement “calculé” d’un manager sur la sellette. suite à une « fameuse rébellion » de ses joueurs.

La capitainerie n’était pas toujours synonyme de prestige.

Un lecteur de L’athlétisme a récemment demandé si les Gardiens envisageraient un jour de nommer José Ramírez capitaine de l’équipe. À ce stade, l’idée n’a pas fait surface. Le président des opérations de baseball, Chris Antonetti, a déclaré que pendant son mandat au front office, qui remonte à environ un quart de siècle, il n’était au courant d’aucune discussion sur la nomination d’un capitaine d’équipe officiel.

De toute façon, Ramírez n’est pas du genre à attirer l’attention. Et, vraiment, qu’il y ait un “C” cousu sur son uniforme pour correspondre au “C” sur sa casquette, il est le capitaine de l’équipe de facto, un gars qui a insisté pour que le front office élabore avec lui une prolongation de contrat favorable au club, un un gars dont l’agitation a déteint sur le casting de jeunes joueurs la saison dernière pour déclencher une course au titre de division, un gars qui s’est moqué de se faire opérer et a plutôt joué à travers un ligament de la main déchiré en 2022. S’il y aura jamais un autre capitaine d’équipe dans Cleveland – le club n’en a pas eu depuis 35 ans – il est difficile d’imaginer un candidat plus digne que Ramírez.

Mais identifier un capitaine n’a pas toujours été un processus aussi ordonné, et le rôle n’a pas toujours été digne – du moins, pas dans la tradition de Cleveland. J’ai sollicité l’aide de l’historien de l’équipe Jeremy Feador, qui a parcouru les archives pour localiser chaque référence à un capitaine d’équipe au cours des 122 ans d’existence de la franchise.

Les capitaines de baseball remontent aux origines du sport. Même les Forest Citys, une équipe professionnelle à Cleveland de 1870 à 1872, avaient des capitaines. Dès les années 1850, les Knickerbockers de New York chargeaient les capitaines d’affecter les joueurs aux postes. C’est évidemment le travail d’un manager maintenant.

Dans son livre « A Game of Inches : The Stories Behind the Innovations That Shaped Baseball », Peter Morris cite un article du Zanesville Times-Recorder de 1887 pour noter que l’équipe locale a déclaré : « Les joueurs ne doivent pas se critiquer pendant le jeu. Le capitaine s’en chargera. Maintenant, c’est à ceux sur Twitter.

Le manager de Cleveland, Jack McCallister, a nommé George Burns premier capitaine officiel du club en 1927, l’année après que Burns ait remporté le prix MVP de la Ligue américaine et l’année après que le mandat de Tris Speaker avec la franchise ait pris fin après 11 saisons. Speaker avait essentiellement rempli le rôle de capitaine, servant de joueur / manager pendant ses huit dernières saisons. Lou Boudreau et Frank Robinson font également partie de la catégorie des joueurs/gérants; ils n’étaient peut-être pas capitaines, mais ce statut était implicite dans leurs titres de poste. Et l’équipe a été nommée d’après Nap Lajoie au cours de sa carrière de joueur; il n’y a pas de plus grand hochement de tête que cela.

En juillet 1940, selon le Plain Dealer, Trosky devint le prochain capitaine de Cleveland. Ça ne s’est pas bien terminé.

Une dépêche de 1941 du site d’entraînement de printemps de l’équipe à Fort Myers, en Floride, par l’écrivain beat Gordon Cobbledick comprenait le titre: “Hal Acts to Escape Boos Won Merely for Relaying Orders.” Trosky a déclaré au manager Roger Peckinpaugh, comme Cobbledick l’a écrit: “Le capitaine ne lui a apporté que du chagrin et des ennuis pendant qu’il le tenait.”

Trosky a été nommé capitaine en 1940 quelques semaines après «la fameuse rébellion de la mi-juin», lorsque les joueurs, surnommés les «Cleveland Crybabies» après l’épisode, ont organisé une mutinerie contre le manager Ossie Vitt. Trosky a estimé que c’était “un moyen calculé de le mettre sur la sellette”, a écrit Cobbledick. «Il a été blâmé par de nombreux fans pour certains mouvements sur le terrain de balle, en particulier ceux impliquant des changements de lancer, alors qu’en réalité, il ne faisait que relayer les ordres de Vitt depuis l’abri. Alors que le soupçon – sans fondement, soit dit en passant – que les Indiens refusaient d’accepter les commandes de Vitt existait dans l’esprit des clients, Trosky était une cible commode pour les bavardages verbaux des tribunes, en particulier ceux des champs étrangers.

Trosky avait exhorté Vitt à sélectionner Rollie Hemsley ou Ben Chapman, tous deux des joueurs plus âgés, pour le rôle. Finalement, Vitt a été remplacé en tant que manager par Peckinpaugh après la saison 1940, au cours de laquelle Cleveland a perdu le fanion AL contre les Tigers par un match. À l’époque, selon Cobbledick, la capitainerie avait une augmentation de salaire de 1 000 $. Pourtant, Trosky ne voulait rien avoir à faire avec cela en 1941.

“Je ne veux rien avoir en tête à part jouer au ballon”, a déclaré Trosky à l’époque. “Je vais essayer d’avoir la meilleure année de ma vie pour Peck et je ne veux pas que quoi que ce soit interfère avec ça.”

Extrait du numéro du 1er mars du Plain Dealer : «Sa décision étant de rester à l’écart des huées cette année, Hal Trosky a remis sa commission de capitaine au haut commandement des Indiens. Peckinpaugh a choisi de ne pas nommer de remplaçant.

Il faudrait près de deux décennies avant que Cleveland ne nomme un autre capitaine (bien que le règne de Boudreau en tant que joueur / entraîneur, de 1942 à 1950, se soit produit pendant cette période). Un article du 25 mars 1958 de l’ écrivain de Plain Dealer Harry Jones note que Vic Wertz a été désigné capitaine et a reçu une prime de 500 $. Il a été le premier capitaine AL en six ans. (Les capitaines de la Ligue nationale à cette époque comprenaient Pee Wee Reese, Alvin Dark et Dick Groat.)

Le directeur général Frank Lane a plaisanté en disant que les 500 $ étaient “pour l’épée et les épaulettes”. Le manager Bobby Bragan a souligné que l’équipe avait besoin de leadership sur le terrain. Il avait précédemment nommé Groat à Pittsburgh et Willy Miranda à Cuba au même poste.

“Je pense qu’il vaut mieux avoir un capitaine d’équipe que de ne pas en avoir”, a déclaré Bragan. «Je pense que (Wertz) correspond à l’image mieux que quiconque. Il peut donner l’exemple aux joueurs et me faire part de leurs griefs.

Il a qualifié Wertz d’« homme de liaison ». À l’époque, les capitaines transmettaient les messages aux lanceurs pendant une manche et sortaient les cartes d’alignement au marbre avant le premier lancer.

En juin 1977, le manager Jeff Torborg a demandé à Duane Kuiper et Buddy Bell d’être co-capitaines. “Ils ont des approches différentes et peuvent faire du bon travail pour se compléter”, a déclaré Torborg, selon un article de Plain Dealer.

À l’époque, Cleveland était au milieu d’une séquence de neuf victoires consécutives, même si l’équipe oscillait autour de la barre des 0,500 et se tenait à 7 matchs et demi derrière Boston, première place, dans l’AL East. Le jour où le club a annoncé ses nouveaux capitaines, l’équipe a également décidé que tous les joueurs s’entraîneraient ensemble avant chaque match.

Bell a duré une saison de plus à Cleveland. Kuiper est resté avec la franchise tout au long de la saison 1981.



Duane Kuiper, qui a passé quatre saisons et demie dans le rôle de capitaine, élimine Eddie Murray au deuxième et lance au premier pour terminer un double jeu en 1980. (Associated Press)

Début mars 1985, Pat Corrales a nommé Andre Thornton capitaine lors de l’entraînement de printemps. Thornton a demandé au directeur qui l’a élu. “J’ai dit:” Je l’ai fait “”, a déclaré Corrales aux journalistes. « ‘J’ai eu une réunion avec moi-même dans ma chambre. Personne d’autre n’a obtenu de votes.

“Je déteste utiliser le terme” modèle “, mais c’est exactement ce qu’Andy représente pour nos jeunes joueurs”, a déclaré Corrales, selon un article de Plain Dealer.

Thornton, 35 ans à l’époque, a déclaré que son rôle ne changerait pas vraiment, mais a ajouté que cette décision aiderait à ouvrir des voies de communication. Corrales n’avait jamais nommé de capitaine. « La majorité des joueurs que j’ai eus ont montré leur capacité de leadership sur le terrain. Andy va encore plus loin. Voici un gars qui peut s’identifier à tout le monde, du président du club au joueur de balle de classe A. »

Thornton a déclaré que les capitaines n’étaient pas nécessaires sur le terrain de baseball. « C’est pourquoi j’étais réticent lorsque Pat m’a demandé si je l’accepterais. Je voulais m’assurer qu’il voulait vraiment que cela se produise. Quand il a dit qu’il l’avait fait, je lui ai dit que je serais heureux d’aider l’équipe de toutes les manières possibles.

Sa carrière s’est terminée en 1987. L’année suivante, le manager Doc Edwards, qui avait succédé à Corrales pendant la saison 1987, a nommé Joe Carter et Mel Hall co-capitaines. Hall a été échangé au printemps 1989, mais Carter était toujours considéré comme un capitaine jusqu’à la fin de son mandat à Cleveland. (Il a bien sûr été échangé contre Sandy Alomar Jr. et Carlos Baerga, avec Chris James, en décembre 1989.)

Le club n’a plus eu de capitaine officiel depuis.



Joe Carter, le dernier capitaine officiel de Cleveland. (Focus sur le sport / Getty Images)

En 2015, une saison qui s’est déroulée tôt, menant à une multitude d’échanges estivaux, les leaders en plein essor du club – Corey Kluber, Yan Gomes, Michael Brantley et Jason Kipnis – ont collaboré avec le manager Terry Francona pour élaborer un contrat de responsabilité que tous les joueurs ont signé en septembre. . C’était un effort pour mettre l’accent sur les objectifs et les principes de l’équipe. Ces quatre joueurs ont marqué le règne de l’AL Central de l’équipe au cours des quelques années qui ont suivi. Ils ont distribué des copies du contrat en anglais et en espagnol. Et, a plaisanté Francona, “en images” pour Josh Tomlin.

Tomlin, Jason Giambi, Francisco Lindor, Carlos Santana et Bryan Shaw font partie des autres joueurs qui ont occupé des postes de direction ces dernières années. Mike Napoli a apporté cela au club-house en 2016 et a laissé une impression inestimable sur Ramírez, qui a appris qu’il pouvait se connecter avec n’importe qui sur la liste, quels que soient les antécédents ou l’expérience du coéquipier. Ramírez a excellé à cet égard la saison dernière.

Cependant, ce n’est pas quelqu’un qui convoite les projecteurs, à moins qu’il ne soit dans la boîte des frappeurs. Une personne qui le connaît bien a suggéré qu’il n’aimerait pas l’attention supplémentaire que le titre officiel de capitaine lui attirerait.

Même sans l’étiquette, il n’y a personne dans le club-house qui ne considère pas Ramírez comme le capitaine de Cleveland. Vous ne le verrez tout simplement pas porter la carte de l’alignement au marbre ou recevoir des critiques pour de curieux changements de lancer.

(Photo du haut : Nick Cammett / Associated Press)