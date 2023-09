Le capitaine de Tottenham, Son Heung-min, a une clause contractuelle étrange – qui lui INTERDIT de prendre des photos avec les fans

La star de Tottenham, Son Heung-min, est l’un des footballeurs les plus populaires et les plus appréciés de la planète – mais si vous lui demandez de prendre une photo, vous pourriez être déçu.

Ne vous inquiétez pas : ce n’est pas secrètement une diva qui refuse d’être photographiée avec ses supporters. L’attaquant sud-coréen au sourire permanent est toujours plus qu’heureux de prendre une photo… à condition qu’il s’agisse d’une marque de technologie spécifique.

Cela a été révélé via une vidéo TikTok virale ce super Sonny n’est pas autorisé à prendre une photo avec un iPhone, un Pixel ou même votre vieux Motorola Razr (Google, les enfants – ils étaient tellement cool à l’époque), dans le cadre de son accord avec le géant technologique sud-coréen Samsung .

Son Heung-min refuse de tenir le téléphone d’un fan (Crédit image : TikTok)

Dans la vidéo, un fan s’approche de lui et lui demande une photo avec lui. La star des Spurs explique qu’on ne peut pas le voir tenir son téléphone… puisqu’il s’agit d’un iPhone.

Plus tard dans la même vidéo, Son – qui est actuellement en service international avec les Taegeuk Warriors – est plus qu’heureuse de prendre une photo avec un fan qui a apporté son maillot de Tottenham… étant donné qu’elle a un modèle Samsung Galaxy.

Bien sûr, nous avons déjà entendu parler de clauses étranges dans le football. Stefan Schwartz avait tristement célèbre une clause dans un accord pour l’empêcher d’aller dans l’espacealors que Ronaldinho a un jour stipulé que il voulait faire la fête au moins deux fois par semaine dans un contrat précédent.

L’exclusivité semble cependant assez standard. Ironiquement pour Son, cependant, il est sur une longueur d’onde différente en termes de bottes et de kits.

Son Heung-min porte des kits Nike au niveau du club et au niveau international (Crédit image : Getty Images)

Son est un athlète Adidas mais porte des kits Nike pour le club et le pays. C’est étrangement courant, en fait, avec le plus gros client d’Adidas, Lionel Messi, portant des Nike pendant tant d’années (à Barcelone et au Paris Saint-Germain) et le plus grand client de Nike, Cristiano Ronaldo, portant des Adidas pendant si longtemps (au Real Madrid, à la Juventus et à son retour). à Manchester United).

Si seulement ces deux marques pouvaient trouver un moyen d’empêcher leurs grandes stars de toucher à des produits rivaux comme Samsung l’a fait…

