Le trio a été suspendu mardi pour les postes désobligeants qui comprenaient des remarques dirigées contre le personnel de maison bolivien et paraguayen, les femmes, les Noirs et les insultes à propos de la religion.

Cependant, l’Union argentine de rugby (UAR) a annoncé jeudi que les excuses des joueurs et leur bon comportement dans les années intermédiaires signifiaient que ces punitions étaient désormais « inutiles ».

« Au cours de la déclaration, les trois acteurs ont exprimé leur profond regret, réitéré leurs excuses, ratifié que ce n’est pas ce qu’ils pensent et qu’il s’agissait d’un acte imprudent typique de l’immaturité », a déclaré l’UAR dans un communiqué. « Cependant, ils assument l’entière charge et la responsabilité.

<< Le comité de discipline a examiné et apprécié l'attitude des trois acteurs au cours de ce processus et comprend qu'ils n'ont pas répété des actions similaires au cours de ces plus de huit ans et qu'ils ont montré pendant cette période qu'ils étaient des personnes de valeurs fermes et honnêtes. et digne de faire partie de notre équipe.

« Le processus disciplinaire se poursuit et la Commission parviendra à une résolution finale dans les prochains jours en fonction des délais de procédure, dans ce premier cas, elle considère que le maintien des mesures préventives est inutile, pour laquelle elle décide de lever la suspension des trois joueurs et restaurer la capitainerie de Pablo Matera. « ‘A causé une déception’ Les messages désobligeants ont fait surface après que les Pumas aient été critiqués pour ne pas avoir fait assez pour rendre hommage à Diego Maradona lors de leur match contre la Nouvelle-Zélande après la mort du grand footballeur argentin la semaine dernière. Dans une vidéo publiée par les Pumas sur Twitter, Matera s’est excusé que l’hommage de l’équipe – qui, selon le journal argentin Clarín, revenait à porter un ruban noir sur les manches de leur chemise – « avait causé la déception ». L’entraîneur-chef Mario Ledesma a déclaré lors d’une conférence de presse à Sydney que le trio ne serait pas dans l’équipe pour le test de samedi contre l’Australie après que les joueurs aient reçu « beaucoup de haine » au cours de la semaine. « Tout ce que je peux dire à propos de ces trois bons joueurs et de ces grands hommes, c’est qu’ils sont de grands êtres humains », a déclaré Ledesma, par Reuters. «Ils ont beaucoup souffert cette semaine, leurs familles ont beaucoup souffert cette semaine, et c’est vraiment triste à voir. De toute évidence, ils reconnaissent ce qu’ils ont fait et ils regrettent et ont vraiment honte de ce qu’ils ont fait, et nous le sommes tous. « « Il serait inapproprié de commenter pendant que l’UAR entreprend ses enquêtes », a déclaré un porte-parole de World Rugby à CNN. Matera joue au rugby en club pour le Stade Français et dans un communiqué sur son site internet, l’équipe parisienne a déclaré que le capitaine argentin « a toujours été irréprochable dans son attitude envers ses coéquipiers et adversaires, sur et hors du terrain ». « A son retour de sélection, le joueur, qui s’est déjà publiquement présenté des excuses, sera convoqué par la direction du club », a ajouté le Stade Français. Les publications de Matera sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2013 ont suscité les critiques d’un grand sportif sud-américain. « M. Pablo Matera, les Boliviens et les Paraguayens sont des gens honnêtes, travailleurs, mais pas racistes. Vous faites beaucoup de mal au rugby et à votre beau pays, vous n’avez rien gagné », a tweeté l’ancien gardien international du Paraguay. José Luis Chilavert le 1er décembre. « M. Pablo Matera, vous avez endommagé le rugby et le rugby ne vous a pas poli. Respectez les Boliviens et les Paraguayens … Je n’ai été que trois fois le meilleur gardien du monde. Fier d’être paraguayen. »

George Ramsay, Adam Renaurt et Martin Goillandeau ont contribué à ce reportage.