Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, prêt pour un coup sensationnel à l’Inter Milan: rapport

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, pourrait partir pour l’Inter Milan avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

C’est selon un rapport qui suggère que le défenseur est une cible pour l’équipe italienne, étant tombé en disgrâce avec Erik ten Hag. Maguire a commencé la saison à l’arrière des Red Devils, mais a débuté deux fois en Premier League depuis la débâcle 4-0 à Brentford. Même Luke Shaw – un arrière gauche – a commencé comme défenseur central devant lui.

Ten Hag avait précédemment insisté sur le fait que Manchester United ne laisserait pas la star anglaise partir – mais l’Inter Milan est sur le point de tester cette résolution.

Harry Maguire a eu une saison difficile – et pourrait maintenant être prêt pour l’Inter Milan (Crédit image : Getty Images)

Maintenant le Courrier quotidien (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit que Maguire est toujours très bien noté en Europe et l’Inter pourrait le voir remplacer un homme clé. Milan Skriniar a révélé (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’il rejoint le Paris Saint-Germain, l’accord devant être finalisé prochainement.

L’Inter voulait initialement Victor Lindelof (s’ouvre dans un nouvel onglet)selon le gourou italien des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet). Maintenant, ils ont tourné leur attention vers son collègue United.

Maguire est toujours le défenseur le plus cher de l’histoire du football, ayant déménagé à United pour environ 75 millions de livres sterling. Son séjour à Old Trafford a cependant été mitigé et il a fait l’objet de vives critiques.

Pour l’Angleterre, le joueur de 29 ans a toujours bien performé dans un dos à trois – c’est ainsi que joue l’Inter – et il y a de l’espoir qu’il pourrait peut-être ressusciter sa carrière en Serie A. Une autre ancienne star de United, Chris Smalling, l’a fait. à Rome.

Milan Skriniar quitte l’Inter pour le PSG (Crédit image : Marco Luzzani/Getty Images)

Un déménagement aussi tard dans la fenêtre de transfert serait peu probable à moins que le Nerazzurri inclure une clause facultative d’appel pour acheter le défenseur défavorisé.

Maguire est valorisé à 30 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

