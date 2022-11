Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, joue devant: Erik ten Hag déclenche une modification tactique bizarre alors que United poursuit la Real Sociedad

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a connu une saison difficile jusqu’à présent. Mais peut-être aurait-il pu réinventer sa carrière dans un étrange coup d’Erik ten Hag à la Real Sociedad.

United cherchait un autre but pour éviter le redoutable barrage de la Ligue Europa contre une solide troisième équipe de la Ligue des champions, ayant besoin d’un coussin de deux buts pour dominer son groupe. Après avoir pris les devants grâce à Alejandro Garnacho, ils semblaient prêts à en attraper un autre.

La Real est restée forte, cependant. Ten Hag a jeté l’évier de la cuisine dessus – y compris en utilisant son capitaine comme paratonnerre improbable à l’avant.

Erik ten Hag a eu quelques idées amusantes depuis qu’il a rejoint United – mais cela pourrait les surpasser tous (Crédit image : Naomi Baker / Getty Images)

Maguire a été engagé en tant que remplaçant en seconde période et a commencé à dériver vers l’aile gauche. Après quelques minutes, il était dans une couchette avant. Cristiano Ronaldo est désormais associé à Carlos Tevez, Wayne Rooney, Karim Benzema… et Harry Maguire à l’avant. Cela n’a pas tout à fait fonctionné, cependant.

Le capitaine anglais est passé à quelques longues balles en tant qu’homme cible cherchant à se diriger vers Ronaldo, mais United a terminé le match vainqueur 1-0 – mais perdant à long terme, se retrouvant avec l’un de ces liens les plus délicats.

Ce n’est peut-être pas la réinvention audacieuse que le vieux Slabhead aurait aimée.

Les spéculations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United se sont intensifiées après qu’il ait refusé de se présenter contre Tottenham en milieu de semaine, avec Chelsea parmi les clubs liés à un déménagement en janvier.

Cependant, Erik ten Hag souhaite que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or voie son contrat à Old Trafford. Il est également apparu que Ronaldo n’a pas reçu un seul vote pour le Ballon d’Or de cette année, puisqu’il a terminé en dehors des trois premiers pour la première fois depuis 2005.

Pendant ce temps, United serait prêt à se battre avec Chelsea et le PSG pour signer le défenseur central de l’Inter Milan Milan Skriniar – et aurait été lié à un mouvement de méga-argent pour l’Atletico Madrid et l’attaquant portugais Joao Felix.