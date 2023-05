Le capitaine de Luton Lockyer à l’hôpital après s’être effondré en finale

Le manager de Luton Town, Rob Edwards, a déclaré qu’il ne pouvait pas profiter des célébrations de la promotion de son équipe en Premier League après avoir confirmé que le capitaine du club Tom Lockyer s’était effondré lors de la victoire de son équipe contre Coventry City au stade de Wembley samedi.

Lockyer, 28 ans, est descendu de façon inquiétante à peine 12 minutes après le début de la finale des séries éliminatoires du championnat sans aucun joueur autour de lui. Il a été étiré et le club a confirmé plus tard qu’il avait été transporté à l’hôpital et qu’il était conscient.

Le défenseur a été un rouage crucial dans la défense serrée de Luton toute la saison alors que le club n’a concédé que 39 buts en championnat.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe rendrait visite à Lockyer à l’hôpital, Edwards a déclaré: « Si nous le pouvons, nous le ferons. En tant que groupe, nous sommes si serrés. Je ne sais pas si 40 personnes sont autorisées à aller voir quelqu’un à l’hôpital, alors nous ‘ Je dois vérifier ça, mais je suis tellement reconnaissant qu’il aille bien.

« C’est pourquoi je n’ai pas vraiment pu profiter des célébrations à la fin, car je ne pensais qu’à Locks. »

Malgré la perte de leur défenseur clé, Luton s’est rallié pour assurer sa toute première promotion en Premier League avec une victoire 6-5 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Edwards a déclaré que Lockyer subissait des tests et qu’il ne connaissait pas encore l’étendue du problème qui l’avait forcé à quitter le terrain.

« Je ne sais toujours pas tout à fait », a-t-il déclaré. « Je pouvais le voir sur le sol et ne bougeant pas vraiment, alors j’ai essayé d’éloigner les joueurs. Je dois essayer de les recentrer. J’ai dit qu’après 45 minutes, nous le faisons pour lui, concentrez-vous. Concentrez-vous sur le travail à accomplir. »

Le défenseur Dan Potts a déclaré à Sky Sports: « Je suis dégoûté pour Locks [Lockyer], il méritait d’être là avec ce trophée. J’espère que nous pourrons le voir ce soir. »

Après leur victoire, le père de Lockyer a posté une photo sur Twitter du défenseur célébrant à l’hôpital. Les membres de l’équipe ont tenu une chemise « Lockyer 4 » lors des célébrations de la levée du trophée.