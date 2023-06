LE BOURGET, France — Des avions de chasse F-16 font voler les pilotes dans le ciel à une vitesse pouvant atteindre 2 000 kilomètres à l’heure (1 243 milles à l’heure). Dans les virages serrés ou les montées soudaines, la gravité exerce une pression si forte sur leur corps que certains d’entre eux pourraient même s’évanouir.

Même ainsi, c’est une expérience que l’Ukraine recherche pour ses propres pilotes après avoir obtenu l’approbation des États-Unis pour s’entraîner et finalement recevoir les jets de fabrication américaine pour renforcer sa lutte de plus d’un an contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait longtemps fait pression sur les alliés occidentaux pour que les avions obtiennent un avantage dans le ciel.

Mais pour être un « Top Gun », vous avez besoin de plus que l’avion : vous avez besoin de la formation pour vous y rendre.

S’exprimant au salon du Bourget cette semaine, le plus grand salon mondial de l’aérospatiale, le capitaine de l’US Air Force David « Spicy » Brown, pilote de F-16, a déclaré que la formation prend environ un an pour les pilotes militaires américains.

On ne sait pas combien de temps il faudra aux pilotes ukrainiens pour apprendre à piloter l’avion.

« Ce jet est incroyablement facile à piloter », a déclaré Brown, un pilote instructeur avec plus de 1 000 heures de vol qui est stationné à la base aérienne de Spangdahlem en Allemagne. « Ce sont toutes les autres choses qui accompagnent le vol. »

Il a déclaré à l’Associated Press que « vous n’avez pas à vous soucier que cela devienne incontrôlable. L’essentiel est de pouvoir faire fonctionner les capteurs, de pouvoir faire fonctionner votre radar » et les autres systèmes du jet.

Le président Joe Biden a annoncé en mai lors du sommet du Groupe des 7 grandes économies que les États-Unis autoriseraient l’expédition des avions de fabrication américaine en Ukraine et aideraient à fournir une formation, bien qu’aucun plan ou date officiel n’ait été discuté publiquement.

Aujourd’hui, l’Ukraine s’appuie sur des avions plus anciens tels que les avions MiG29 et Sukhoi de fabrication russe. Bien qu’ils soient similaires à bien des égards, les F-16 ont une technologie et des capacités de ciblage plus récentes.

L’attrait des F-16 réside également dans leur polyvalence et leur durabilité, a déclaré George Barros, analyste russe à l’Institut pour l’étude de la guerre.

Ils sont conçus pour s’adapter à différents systèmes d’armes – tels que les missiles à recherche de chaleur – et toutes les pièces de rechange nécessaires seront plus faciles à obtenir car les alliés occidentaux utilisent les mêmes jets.

« À long terme, c’est simplement plus durable », a-t-il déclaré.

Le débat sur l’opportunité d’envoyer des avions à réaction en Ukraine fait rage depuis les premiers jours de la guerre. À l’origine, les États-Unis craignaient que cela ne pousse la Russie à attaquer des alliés occidentaux.

Et bien que les États-Unis aient changé d’avis, les F-16 ne seront pas disponibles à temps pour aider la contre-offensive de l’Ukraine.

La Russie a pu faire voler des avions comme des hélicoptères d’attaque et des bombardiers dans le sud où l’Ukraine tente de reprendre du terrain, a déclaré Barros.

« Les Ukrainiens ne contrôlent pas l’espace aérien où ils attaquent », a déclaré Barros. « Ce sont des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles mener des opérations offensives. »

Et cela réduit l’efficacité des autres systèmes d’armes que l’Occident a fournis, comme les chars, a-t-il dit.