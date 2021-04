Le capitaine de Livingston, Marvin Bartley, déclare que les abus sur les réseaux sociaux s’aggravent de jour en jour et que l’action doit intervenir immédiatement | Actualités du football

Le capitaine de Livingston, Marvin Bartley, a averti que l’abus des médias sociaux pourrait amener quelqu’un à se suicider à moins que des mesures ne soient prises rapidement.

Bartley, qui travaille également comme conseiller en égalité pour la FA écossaise, dit qu’il «en a assez» d’attendre que les entreprises de médias sociaux agissent.

Bartley pense que les abus sur les réseaux sociaux s’aggravent « de jour en jour » et a salué le boycott des réseaux sociaux de ce week-end, qui verra la communauté sportive au sens large, y compris Sky Sports, publier zéro contenu sportif sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat et Tik Tok de 15h le vendredi 30 avril à 23h59 le lundi 3 mai.

« Ce qui arrivera, c’est que quelqu’un sera victime d’abus racial ou à propos de sa sexualité et finira par se suicider », a déclaré Bartley.

« Alors tu sais ce qui va se passer? Ils [social media companies] sortira et dira: «Cela suffit maintenant».

«Pourquoi devons-nous attendre que cela se produise? Faites quelque chose maintenant parce que ce n’est pas acceptable.

« Je me fiche du retour de flamme que j’en tire parce que j’en ai assez. »

















1:05



L’entraîneur-chef de Fulham, Scott Parker, souhaite que le pouvoir du sport incite les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures plus fortes contre la haine en ligne, avant le boycott de ce week-end.



Bartley a révélé qu’il avait récemment été victime d’abus racial de la part d’un utilisateur comptant 3000 abonnés et le compte a été signalé à Instagram.

« Il y a à peine une semaine, quelqu’un a fait un commentaire sur deux publications que Livingston avait publiées sur Instagram il y a quelque temps », a-t-il déclaré. «Quelqu’un avait décidé de revenir à travers eux et de m’abuser racialement.

« Si je suis honnête, je m’y attendais. Avec le rôle que je joue maintenant avec la FA écossaise et ma position sur le racisme, j’ai été à l’avant-garde.

















1:08



Le directeur général d’EFL, Rick Parry, a déclaré que le boycott des médias sociaux de ce week-end ne résoudra pas le problème des abus en ligne, mais prévoit qu’il sera « incroyablement puissant »



« Maintenant, les gens ne font même plus de faux profils, je pense [this account] avait 3000 abonnés, donc ce n’était pas quelque chose qui venait d’être fait du jour au lendemain.

« Le club l’a signalé et Instagram est revenu et a déclaré qu’il ne violait pas son code de conduite. Cela vous permet de savoir où nous en sommes. Comment Instagram peut-il s’asseoir là et dire: » Tout va bien « . Quelle chance avons-nous?

«Ce qui me dérange le plus, c’est que ces sociétés de médias sociaux sont assises dans leurs bureaux et disent que tout va bien. Elles ne font rien à ce sujet.

« Il doit y avoir des gens dans la hiérarchie de couleur, de religions différentes, de sexualités différentes et tout le reste. Comment doivent-ils se sentir aller travailler en sachant que vos patrons s’en moquent.

« Ils ne sont pas sortis et n’ont rien dit. Rien du tout. »

Sky Sports News a contacté Instagram pour un commentaire.

















1:56



Jason Lee, responsable de l’éducation pour l’égalité de PFA, a exhorté les fans à se joindre au boycott des médias sociaux pour aider à mettre en évidence la lutte contre les abus en ligne.



Commentant le boycott des réseaux sociaux de ce week-end, Bartley a déclaré: «Je soutiens tout ce qui va tenter d’apporter des changements, avec tous les problèmes auxquels les gens sont confrontés sur les réseaux sociaux.

«Ça a été dur. Surtout au cours des six derniers mois, ça a empiré de jour en jour.

« En voyant la famille du football, ainsi que les sponsors, rester ensemble et essayer de faire un changement, nous en avons tous assez. »

















0:59



Thierry Henry exhorte les entreprises de médias sociaux à demander plus de détails lors de la configuration des profils, afin que les utilisateurs puissent être tenus responsables s’ils abusent des personnes sur leurs plates-formes. Photos de «Redknapp’s Big Night Out».



Bartley a appelé les entreprises de médias sociaux à introduire des options de vérification sur leurs plates-formes, donnant aux utilisateurs la possibilité d’arrêter les comptes non vérifiés de commenter leurs publications.

Interrogé sur ce qu’il dirait aux entreprises de médias sociaux, Bartley a répondu: «Je demanderais: ‘Pourquoi autorisez-vous cela?’ Parce qu’ils permettent que cela se produise.

« Deuxièmement, je dirais: » Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être vérifiés? » Vous pouvez avoir une coche verte pour ceux qui chargent leur passeport ou tout ce qui lie le compte à eux, ce qui me donne la possibilité de dire: « Si vous n’êtes pas vérifié, je ne veux pas que vous commentiez mon message. » «

Si vous vous sentez suicidaire ou avez du mal à vous en sortir, appelez les Samaritains au 116123 ou envoyez Shout au 85258.

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL de la publication haineuse ou la capture d’écran et nous envoyer un courriel ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Coup de pied

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org