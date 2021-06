Le capitaine de l’Inde, Virat Kohli, déclare que la finale du Championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande n’est « qu’un autre match test » | Nouvelles de cricket

Virat Kohli a rejeté l’idée que la finale du Championnat du monde d’essais décide vraiment de la meilleure équipe du monde

Le capitaine indien Virat Kohli a choisi la veille de la finale inaugurale du Championnat du monde d’essais pour verser de l’eau froide sur le concept, suggérant qu’un vainqueur unique a peu de valeur « pour les personnes qui comprennent vraiment le jeu ».

L’équipe de Kohli commencera son affrontement phare contre la Nouvelle-Zélande vendredi à l’Ageas Bowl, le vainqueur devenant le tout premier «champion de test» du sport et empochant 1,16 million de livres sterling de prix en argent.

C’est l’aboutissement d’un processus de qualification de deux ans, mais l’idée elle-même fait le tour depuis bien plus longtemps après avoir été imaginée comme un moyen de renforcer la pertinence et le buzz autour du format traditionnel de cinq jours.

Kohli, qui apporte le glamour de la liste A et la petite affaire de 127 millions d’abonnés Instagram dans son sillage, est exactement le genre de leader que l’International Cricket Council aurait espéré, mais son apparition d’avant-match était une entreprise curieusement discrète.

Plutôt que d’attiser les flammes d’un événement, il a plutôt semblé saper la nature même de la fusillade du vainqueur.

« Si vous parlez de Test cricket et décidez qui est la meilleure équipe du monde sur un match sur une période de cinq jours, ce n’est pas la réalité de la vérité », a-t-il déclaré.

« Cela ne reflétera rien pour les gens qui comprennent vraiment le jeu et qui savent exactement ce qui s’est passé au cours des quatre ou cinq dernières années et comment les équipes se sont comportées. Si vous gagnez ce match, le cricket ne s’arrête pas pour nous; si vous perdez ce jeu, le cricket ne s’arrête pas pour nous.

« Pour moi, c’est un autre match test qui doit être joué. Je pense que ces choses sont très excitantes de l’extérieur … cela devient en quelque sorte » faire ou mourir « . Pour nous en tant qu’équipe, nous avons été en quête pour l’excellence depuis un certain temps maintenant et nous continuerons à être sur cette voie, peu importe ce qui se passe dans ce jeu. »

L’équipe de Kohli a sans aucun doute été l’équipe en forme de cricket à balles rouges pendant une période prolongée et a terminé en tête d’un tableau du WTC finalement réglé sur une moyenne de points après la perturbation du match causée par Covid-19.

Et pourtant, ils ont également été usurpés par les Black Caps dans le classement mondial de l’ICC, faisant de l’idée d’un colon en tête-à-tête sur un sol neutre une proposition attrayante, même parmi ceux qui comprennent le jeu.

En termes de population, cela représente une confrontation claire entre David et Goliath, avec plus de 1,3 milliard d’Indiens et un peu moins de 5 millions de Kiwis, et le pouvoir financier des planches de cricket est également faussé.

Mais Kohli a contesté l’idée souvent répétée selon laquelle la Nouvelle-Zélande est considérée comme les « gens sympas » du cricket mondial.

« Je ne comprends vraiment pas ce terme qui vient d’être utilisé – je ne pense pas qu’une autre équipe ait des « méchants » dans son équipe », a-t-il déclaré.

« Nous nous entendons très bien en dehors du terrain, mais lorsque vous franchissez la ligne, ce sont les affaires en fin de compte et vous devez les gérer en conséquence. Ce sont des choses assez sérieuses là-bas, ce n’est pas quelque chose qui est amusant et ludique et joué dans un environnement à très basse tension.

« C’est un match énorme, un match test énorme et nous attendons certainement avec impatience l’opportunité que nous attendions depuis quelques années maintenant. »

Williamson est apte à revenir pour la Nouvelle-Zélande après une blessure au coude

Le homologue de Kohli, Kane Williamson, qui s’est déclaré en pleine forme après s’être reposé d’une blessure au coude pour la victoire de la semaine dernière contre l’Angleterre, a offert une évaluation plus enthousiaste du défi à venir.

« Nous affrontons la meilleure équipe du monde. C’est une occasion vraiment excitante », a-t-il déclaré.

« C’est incroyable. Je suppose que les deux équipes viennent sur un site neutre, c’est unique, une occasion excitante que les deux équipes ont hâte de commencer.

« C’est un événement unique et dans le cricket, tout peut arriver. Il sera largement suivi et les fans de plus que la Nouvelle-Zélande et l’Inde sont ravis de le voir se dérouler. Nous sommes juste chanceux d’y être impliqués. »

L’Inde a nommé son XI un jour à l’avance, malgré la probabilité de pluie vendredi, avec Mohammed Siraj et Hanuma Vihari négligés. La Nouvelle-Zélande fera un appel tardif de son côté.

L’équipe indienne affrontera la Nouvelle-Zélande : Rohit Sharma, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli (c), Ajinkya Rahane, Rishabh Pant (semaine), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Jasprit Bumrah, Ishant Sharma, Mohammed Shami.

