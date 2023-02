Le capitaine de l’équipe de football thaïlandaise sauvée est décédé à 17 ans – News 24

Duangpetch Promthep a été retrouvé inconscient dans son dortoir au Royaume-Uni et est décédé dans un hôpital local

Duangpetch ‘Dom’ Promthep, le capitaine de l’équipe de football des garçons thaïlandais qui est devenu célèbre après qu’une audacieuse mission de sauvetage sous-marin les ait sauvés d’une grotte sous-marine en 2018, est décédé de causes inconnues à l’âge de 17 ans, a rapporté la BBC mercredi.

Promthep, qui fréquentait la Brooke House College Football Academy dans le Leicestershire, a été retrouvé inconscient dans son dortoir dimanche et emmené en ambulance à l’hôpital général de Kettering, où il est décédé mardi, selon le média britannique. Sa mort n’est actuellement pas considérée comme suspecte.

Le jeune athlète était en bonne santé avant sa mort, a déclaré l’ancien entraîneur et capitaine de l’équipe nationale thaïlandaise Kiatisuk Senamuang lors d’une conférence de presse en ligne mercredi. Des informations thaïlandaises citées par la BBC suggèrent qu’il a subi une blessure à la tête.

“Nous nous unissons dans le deuil avec toute la famille, les amis, les anciens coéquipiers de Dom et les personnes impliquées dans toutes les parties de sa vie, ainsi que toutes les personnes touchées de quelque manière que ce soit par cette perte en Thaïlande et dans toute la famille mondiale du collège.», a déclaré le directeur de Brooke House, Ian Smith, dans un communiqué obtenu par Sky News. Promthep venait tout juste de remporter une bourse pour assister à Brooke House en août, ce qu’il a décrit dans un post Instagram comme «mon rêve devenu réalité.”

Promthep et son équipe, les sangliers, sont devenus des noms familiers après qu’une tempête de pluie soudaine les ait échoués sous l’eau dans la grotte de Tham Luang en juin 2018 alors qu’ils exploraient le système calcaire de six milles. Les 12 joueurs et leur entraîneur ont été secourus après 17 nuits éprouvantes piégés dans le noir sans nourriture – au cours desquelles Promthep a eu 13 ans – par une équipe de plus de 150 plongeurs experts et de Thai Navy SEAL assistés de quelque 10 000 bénévoles.