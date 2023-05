Le capitaine de l’équipe américaine de la Ryder Cup, Zach Johnson, minimise les propos «prématurés» sur les joueurs de LIV présents à Rome | Nouvelles du golf

Ryder Cup Zach Johnson s’est adressé aux médias avant le championnat PGA

Le capitaine de la Ryder Cup, Zach Johnson, a minimisé la possibilité que des joueurs de LIV fassent partie de l’équipe américaine en septembre, admettant que la perspective n’est actuellement « pas même un sujet de discussion ».

Les joueurs qui ont démissionné du DP World Tour ne sont plus éligibles pour représenter Team Europe dans le concours biennal, tandis que les joueurs américains peuvent toujours figurer même s’ils sont bannis ou ont démissionné du PGA Tour pour avoir rejoint LIV.

Six joueurs se qualifieront automatiquement pour faire partie de l’équipe américaine au Marco Simone Golf Club en septembre, avec des points accumulés lors des événements et des majors du PGA Tour, Johnson ayant alors six sélections génériques pour compléter son équipe.

Luke Donald dit qu'il est « dommage » que certains joueurs ne soient pas disponibles pour la sélection de la Ryder Cup après avoir démissionné de leur adhésion au DP World Tour suite à leur passage à LIV Golf.

Brooks Koepka (22e) est le joueur LIV le mieux classé au classement des qualifications, après sa deuxième égalité au Masters le mois dernier, tandis que 16 joueurs du circuit financé par l’Arabie saoudite ont la possibilité de gagner des points de qualification cette semaine à la PGA. Championnat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait d’avoir des joueurs de LIV dans son équipe cet automne, Johnson a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi à Oak Hill : « Nous sommes actuellement à un point où ce n’est même pas un sujet de discussion.

« Il y a peut-être quelques gars qui ont failli se tailler une place dans le top six, mais en ce qui concerne les choix, ce n’est même pas sur mon radar, surtout compte tenu du nombre de points qui restent, que vous parliez de gros championnats ou événements élevés ou tout ce qui précède.

Rory McIlroy donne une réponse très courte à une question sur l'avenir du jeu professionnel lors d'une conférence de presse avant le championnat PGA.

« Je pense qu’il serait prématuré et presque irresponsable d’aborder cela. Ce n’est pas sur mon radar en ce moment. »

Quels joueurs de LIV pourraient figurer dans l’équipe américaine ?

Les joueurs de LIV ne pourront accumuler des points que dans les trois dernières majeures de l’année, ce qui rendra difficile pour Koepka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Patrick Reed de se frayer un chemin vers une place de qualification automatique.

S'exprimant avant le championnat PGA, Dustin Johnson a admis qu'il aimerait toujours jouer à la Ryder Cup de cette année, bien qu'il fasse partie de LIV Golf.

« La façon dont je vois les choses est que chaque gars qui veut faire partie de l’équipe américaine de la Ryder Cup devrait essayer de faire partie des six premiers », a déclaré Johnson. « Quoi qu’il en soit, vous devez bien jouer et gagner votre place dans cette équipe.

« J’ai été des deux côtés. Ce n’est pas amusant de ne pas être choisi, et ce n’est pas amusant d’attendre que cet appel téléphonique soit pris à moins que vous ne l’obteniez. C’est une chose difficile en tant que pro, mais c’est quelque chose que vous avez Je veux que tous ces gars essaient de faire partie de l’équipe et d’en faire une priorité.

Koepka impressionné à Augusta National, Talor Gooch a remporté des événements consécutifs sur le circuit LIV et Dustin Johnson arrive après avoir remporté l’événement LIV à Tulsa dimanche, bien que Johnson insiste sur le fait qu’il examinera « de nombreux facteurs » lors de la finalisation de son équipe.

« Je n’ai pas vraiment vu où il [Koepka] est à depuis Augusta », a admis Johnson. « Il a très bien joué cette semaine-là, mais c’est une semaine. Je ne veux pas m’asseoir ici et dire que c’est concret, c’est la seule chose que nous allons examiner.

Brooks Koepka menait avant le tour final du Masters, mais a fait six bogeys le dernier jour pour terminer quatre derrière Jon Rahm

« C’est une semaine, dans un lieu majeur, au tournoi des Masters. Il a très bien joué. Mais il y a beaucoup de golf. Il y a encore beaucoup de golf d’ici là.

« L’un des facteurs que nous avons examinés au fil des ans est le type de forme dans laquelle se trouvent les gars à l’approche du championnat du circuit. Je pense que ce serait sage pour moi de regarder. Il y a beaucoup de facteurs impliqués . »

Interrogé sur la forme de son homonyme, Johnson a ajouté: « Vraiment difficile pour moi de juger cela. Je ne connais pas les terrains de golf sur lesquels ils jouent. Je ne les ai jamais vus. Je ne suis pas là à pied, en personne. Vous parlez à propos d’une personne dont le curriculum vitae est extrêmement profond et large.

Dustin Johnson a battu Cameron Smith et Branden Grace lors d’un barrage pour remporter l’événement LIV Golf à Tulsa

« Il est certainement dans ma génération l’un des meilleurs joueurs contre qui j’ai jamais concouru, mais ce n’est pas juste pour moi de deviner sa vraie forme ou la vraie forme de quelqu’un dont je ne peux pas être témoin. »

Johnson a également déclaré qu’il emmènerait sa dernière formation en Italie début septembre pour une mission de reconnaissance, avant leur candidature à une première victoire américaine sur le sol européen plus tard ce mois-là.

