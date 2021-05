Le capitaine de Leicester City, Wes Morgan, prendra sa retraite à la fin de la saison

Le défenseur et capitaine de Leicester City, Wes Morgan, est sur le point de mettre fin à ses 19 ans de carrière en raccrochant ses crampons à la fin de la saison, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Morgan a mené Leicester à son tout premier titre de Premier League lors de la saison 2015-16 contre une cote de 5000-1, jouant chaque minute de la campagne.

Le joueur de 37 ans signe avec une médaille de vainqueur de la FA Cup après que le club ait remporté son premier titre ce mois-ci avec une victoire 1-0 sur Chelsea.

« Wes a été l’un des plus grands serviteurs de Leicester City, menant l’équipe à travers la période la plus réussie du club et aidant à établir les normes qui ont fait avancer le club », a déclaré le président de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

« Un grand frère pour tous ceux avec qui il a joué, un solide représentant de l’équipe et une précieuse source de conseils pour les managers et les cadres supérieurs du club, sa contribution a été énorme. »

Morgan terminera sa carrière après avoir fait plus de 700 apparitions pour Nottingham Forest et Leicester, ainsi que 30 sélections internationales avec la Jamaïque.

Leicester a également annoncé le départ de Christian Fuchs du club à la fin de la saison. L’arrière gauche de 35 ans était un membre clé de l’équipe qui a remporté le titre de la ligue.

