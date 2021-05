Le capitaine de Leicester City, Wes Morgan, admet qu’une victoire en FA Cup pourrait être un adieu parfait | Actualités du football

Le capitaine Wes Morgan a laissé entendre que les héros de la FA Cup de Leicester pourraient être sa finale parfaite pour les Foxes.

Le skipper a fait une apparition de remplacement tardive surprise lors de la victoire finale historique 1-0 de samedi contre Chelsea, qui a vu le club soulever le trophée pour la première fois.

Morgan, qui était absent depuis décembre avec un problème de dos, est en rupture de contrat cet été et le défenseur – qui a remporté la Premier League en 2016 – a admis que le temps presse sur sa carrière.

Le joueur de 37 ans a déclaré: « Rien n’a encore été annoncé, je dois en discuter avec le club, mais je ne pense pas avoir trop de kilomètres au compteur, nous le dirons.

« Je ne savais pas si j’allais faire partie de l’équipe. Le gaffer m’a demandé si je pouvais être sur le banc et j’ai dit que si j’avais besoin pendant les 10 dernières minutes, je serais disponible.

« Nous étions 1-0 et la dernière chose à laquelle je m’attendais il y a une semaine était de jouer à nouveau, mais je suis arrivé et maintenant j’ai gagné une FA Cup. »

L’ancien défenseur de Leicester Ben Chilwell avait un but refusé pour hors-jeu deux minutes après un contrôle VAR, tandis que Kasper Schmeichel a également sauvé de son ancien coéquipier et Mason Mount.

Cinq ans après avoir remporté un titre choc en Premier League, les Foxes ont remporté une première FA Cup et Morgan pense que cela souligne leur ambition avec le club également troisième de la ligue.

Il a déclaré: « Cela montre nos intentions. Nous sommes entrés en Premier League il y a six ou sept ans, et nous avons eu des hauts et des bas, mais nous avons une vraie direction maintenant depuis que le gaffer a pris le relais.

« Nous avons une identité. Nous savons ce que nous voulons accomplir et si nous voulons le faire, nous devons commencer à remporter des trophées.

« Nous sommes en position de force [to reach the Champions League], et en regardant nos agencements, ce n’est pas encore le travail.

« Nous avons encore deux matchs à disputer, et nous rejouons Chelsea assez curieusement, mais nous savons qu’un résultat positif assurera notre place dans le top quatre. »