Le capitaine de l’armée à la retraite Sam Brown monte une deuxième candidature pour le Sénat américain au Nevada après avoir perdu la primaire du GOP en 2022

SPARKS, Nevada (AP) – Le capitaine de l’armée à la retraite Sam Brown a officialisé lundi sa candidature tant attendue au Sénat américain, se lançant dans la course pour affronter le titulaire démocrate Jacky Rosen un an après avoir perdu la nomination républicaine pour défier l’autre sénateur américain du Nevada .

Dans un discours de près de 30 minutes lundi après-midi dans la ville de Sparks, voisine de Reno, Brown a parlé de ses antécédents militaires et de son dévouement familial tout en se présentant à plusieurs reprises comme un étranger luttant contre « Rosen et ses amis de DC ».

« Elle est un fantassin pour Joe Biden, Kamala Harris et Chuck Schumer », a déclaré Brown dans un entrepôt où les fans et l’ombre ont aidé à protéger plus de 100 supporters de la chaleur estivale. «Ils sont tous au sujet de ces priorités DC. Et elle accomplit leur mission au lieu de la nôtre.

Brown, un récipiendaire de Purple Heart, était un candidat fortement recruté pour les républicains à Washington cherchant à éviter une répétition de leur terne à mi-parcours de l’année dernière, lorsque des candidats imparfaits du GOP ont aidé les démocrates à remporter des courses sur le champ de bataille et à conserver la majorité au Sénat.

Il devra faire face à un défi dans la primaire républicaine de Jim Marchant, un ancien membre de l’Assemblée de l’État qui a perdu la course de l’année dernière pour le poste de secrétaire d’État du Nevada après avoir promu les mensonges de Donald Trump sur une élection volée en 2020.

Rosen, un premier mandat modéré dans un État du champ de bataille présidentiel, est l’une des principales cibles des républicains en 2024. Les démocrates sont confrontés à une carte du Sénat difficile en 2024, où ils doivent défendre les titulaires non seulement dans les États rouges – Montana, Ohio et Virginie-Occidentale – mais aussi dans plusieurs états de swing.

Brown, qui a failli être tué par une bombe en bordure de route en Afghanistan qui lui a marqué le visage, a placé le service militaire au cœur de sa campagne infructueuse au Sénat en 2022. Il a terminé deuxième de la primaire républicaine devant l’ancien procureur général de l’État Adam Laxalt, qui a ensuite perdu les élections générales face à la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto. La première campagne de Brown a eu lieu en 2014, lorsqu’il s’est présenté sans succès pour un siège à l’Assemblée législative de l’État du Texas.

Brown a fait campagne sur le slogan de « Duty First » en 2022 et a fondé le Duty First PAC après sa défaite pour soutenir les candidats conservateurs. Lors des arrêts de campagne, il a souvent raconté l’histoire de la bombe qui l’a frappé, les dizaines d’opérations chirurgicales qui ont suivi, le leadership qu’il a appris dans l’armée et sa foi chrétienne et son sacrifice – « la souffrance qui renforce notre endurance ».

Brown a lancé un message similaire lundi, s’appuyant sur de larges principes conservateurs tels que le soutien à une sécurité accrue des frontières, l’application de la loi et un contrôle parental accru du programme d’enseignement de la maternelle à la 12e année. Il s’est insurgé contre les syndicats d’enseignants et a épinglé les faibles classements nationaux du Nevada en matière d’éducation sur Rosen et les politiques fédérales.

Ensuite, Brown est passé aux préoccupations locales, critiquant le soutien de Rosen aux projets solaires au Nevada, un État qui mène la charge dans la fabrication de la forme d’énergie renouvelable. Certains résidents des communautés rurales ont repoussé les projets solaires, affirmant que l’infrastructure supplémentaire pourrait nuire aux communautés environnantes et aux environnements locaux.

« Ils sont construits sur nos terres, et non à notre avantage », a déclaré Brown. « Mais au profit de Jacky Rosen et de son ami Gavin Newsom en Californie. »

Brown et Laxalt se sont mis d’accord sur presque toutes les positions politiques au cours de leur bataille primaire parfois houleuse l’année dernière, bien que Brown ait déclaré que Laxalt n’avait pas assez poussé dans ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 lorsque Laxalt a présidé la campagne de Trump au Nevada en 2020. Brown a aidé Laxalt à faire campagne après avoir perdu contre lui.

Brown a esquivé deux questions des journalistes après son discours pour savoir s’il maintenait ces commentaires. Au lieu de cela, il a critiqué le vote de Rosen sur les projets de loi de dépenses tout en parlant de l’expérience de leadership qu’il a acquise dans l’armée.

Rosen a affiché de solides chiffres de collecte de fonds lors de sa première campagne de réélection, annonçant lundi une collecte de fonds de 2,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, la laissant avec 7,5 millions de dollars en espèces.

Alliée triée sur le volet par le légendaire démocrate du Nevada Harry Reid pour se présenter au Sénat, Rosen a suivi une voie modérée au cours de son premier mandat à la chambre. Elle était membre du Congrès pour la première fois d’un district de la région de Las Vegas lorsqu’elle a battu le sénateur GOP Dean Heller en 2018. Avant cela, elle était présidente d’une importante synagogue juive dans la banlieue de Las Vegas, à Henderson.

Les républicains nationaux avaient longtemps recruté Brown, voyant sa capacité à collecter des fonds auprès de la base du parti et son profil de héros de guerre comme des points positifs dans un état solidement violet connu pour des résultats souvent imprévisibles et extrêmement minces.

En 2022, le Nevada a présenté la course au Sénat la plus proche du pays lorsque Cortez Masto a battu Laxalt par seulement 8 000 voix. La course a été décidée par des bulletins de vote par correspondance qui sont arrivés dans les bureaux du comté quelques jours après le jour du scrutin et ont abouti à un décompte des voix de près d’une semaine qui a fini par assurer le contrôle des démocrates sur le Sénat.

Marchant, l’autre candidat républicain majeur, a fait pression pour éliminer les machines à voter et a faussement déclaré que tous les élus du Nevada depuis 2006 ont été « installés par la cabale de l’État profond ». Interrogé sur la campagne de Marchant dans le groupe de presse, Brown a de nouveau déplacé son attention vers Rosen et n’a pas mentionné son principal adversaire.

« Chaque fois que vous voyez un terrain bondé, cela signifie que beaucoup de gens sont déçus par celui qui y mène actuellement », a-t-il déclaré. « Il s’agit donc d’un acte d’accusation contre Jacky Rosen que tant de gens souhaitent courir. »

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme à but non lucratif qui place des journalistes dans des salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 10 juillet 2023. Elle a été mise à jour le 11 juillet 2023 pour supprimer une référence erronée au siège du Sénat de Harry Reid.

Gabe Stern, Associated Press