Le capitaine de la République tchèque Vladimir Darida met fin à sa carrière internationale

Le skipper tchèque Vladimir Darida a mis fin à sa carrière internationale après que la République tchèque s’est retirée de l’Euro 2020 aux mains du Danemark, a annoncé dimanche l’équipe nationale.

Le milieu de terrain du Hertha Berlin, 30 ans, qui a marqué huit buts en 76 matches internationaux, a mené les Tchèques lors des trois matches de la phase de groupes de l’Euro.

Il a raté le match des huitièmes de finale contre les Pays-Bas en raison d’une blessure et est entré en jeu en fin de match lors de la défaite 2-1 en quart de finale contre le Danemark, samedi.

« L’équipe nationale a fait ses adieux à l’Euro. J’ai ensuite fait mes adieux à mes coéquipiers », a déclaré Darida sur le site Internet de la Fédération tchèque de football.

Darida, qui a commencé sa carrière à Viktoria Pilsen, et a fait son entrée dans l’équipe nationale juste avant l’Euro 2012, au cours de laquelle il faisait partie d’une équipe qui a atteint les quarts de finale.

« Au cours de cette dernière saison de Bundesliga et internationale, j’ai passé 140 jours hors de chez moi à cause des matchs et des camps d’entraînement », a déclaré Darida.

« Je veux passer beaucoup plus de temps avec la famille et mon petit fils », a-t-il ajouté.

