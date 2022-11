Le capitaine de la France refuse de s’engager pour le brassard arc-en-ciel de la Coupe du monde

Plusieurs joueurs s’apprêtent à défier la FIFA en portant un brassard anti-discrimination au Qatar

Hugo Lloris, le capitaine de la France, championne en titre, a laissé entendre qu’il ne porterait pas de brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel lors de la Coupe du monde de ce mois-ci au Qatar.

Plusieurs joueurs, dont le coéquipier de Tottenham Hotspur de Lloris, Harry Kane, devraient porter le brassard comme geste anti-discrimination et pour soutenir la communauté LGBT + mondiale dans le but de mettre en évidence ce que beaucoup considèrent comme les lois archaïques de l’État du Golfe sur l’homosexualité.

Les règles de la FIFA interdisent aux joueurs de porter des vêtements, brassards inclus, qui ne sont pas expressément sanctionnés par l’instance dirigeante du football mondial.

Lloris, 35 ans, affirme que les joueurs de la Coupe du monde doivent respecter les lois locales au Qatar, quels que soient leurs sentiments individuels à ce sujet.

“Avant de commencer quoi que ce soit, il nous faut l’accord de la FIFA, l’accord du [French Football] Fédération“, a déclaré Lloris lors d’une conférence de presse à la base d’entraînement de la France au Qatar lundi.

“Bien sûr, j’ai mon opinion personnelle sur le sujet. Et c’est assez proche de [French Football Federation] du président.”

Les commentaires de Lloris interviennent après que le président de la FFF, Noel Le Graet, a déclaré qu’il espérait que Lloris n’adopterait pas le brassard arc-en-ciel à la Coupe du monde car il ne souhaitait pas qu’il y ait une perception de la France faisant la leçon aux autres nations sur les questions d’anti-discrimination. avant le tournoi.

“Quand on est en France, quand on accueille des étrangers, on veut souvent qu’ils suivent nos règles, qu’ils respectent notre culture, et je ferai pareil quand j’irai au Qatar, tout simplement», a expliqué Lloris.

“Je peux être d’accord ou non avec leurs idées, mais je dois faire preuve de respect.”

Lloris a ajouté que lui et ses coéquipiers n’étaient pas insensibles aux problèmes des droits de l’homme au Qatar, mais qu’il préférerait que cela soit affiché de manière appropriée.

“Nous ne pouvons pas rester insensibles à ces questions,” il a dit. “Ce sera fait dans quelques jours, ou heures, on verra.”