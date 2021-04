Le capitaine britannique de la Coupe Davis, Leon Smith, s’attend à ce que Dan Evans accède au top 20 masculin

Le capitaine de la Coupe Davis, Leon Smith, s’attend à ce que le n ° 1 britannique Dan Evans se hisse dans le top 20 masculin après son impressionnant début d’année.

Evans, qui a remporté son premier titre ATP Tour au Murray River Open de Melbourne plus tôt cette année, a battu le n ° 1 mondial Novak Djokovic alors qu’il se rendait aux demi-finales du Monte Carlo Masters la semaine dernière, la première fois qu’il avait atteint le dernier quatre à ce niveau.

Il n’a pas pu continuer sa superbe forme récente sur terre battue en s’inclinant face au Français Corentin Moutet à l’Open de Barcelone cette semaine.

Smith a été très impressionné par le n ° 1 britannique Evans

Malgré la sortie précoce d’Evans sur la terre battue de Catalogne, Smith, capitaine de la Coupe Davis et responsable du tennis masculin, espère toujours qu’Evans pourra continuer son excellente forme pour le reste de la saison.

«Il aura tellement confiance en lui», a déclaré l’Écossais, Evans égalant son 26e rang en carrière cette semaine.

« Cela lui sera bénéfique qu’il ait encore plus de bons résultats sur terre battue ou que cela commence à se concrétiser sur l’herbe ou sur le swing américain sur un court dur. Je pense qu’il va juste dans une si bonne direction. »

Evans a également été en excellente forme aux côtés de Neal Skupski en double masculin

Evans a non seulement excellé en simple, mais il a également atteint les finales du double masculin à Miami et à Monte Carlo aux côtés de son partenaire Neal Skupski.

La paire a perdu les deux finales de l’ATP Masters 1000 face à Mate Pavic et Nikola Mektic.

« Je peux dire de première main, juste passer quelques semaines avec lui à Miami récemment et l’avoir vu chaque fois qu’il était au NTC (National Tennis Center), ses normes de fonctionnement sont irréelles, elles sont si bonnes », a ajouté Smith.

« Sur et en dehors du terrain, il coche toutes les cases et se donne les meilleures chances de performer à un niveau élevé. Il doit chercher à atteindre ce top 20, ce qu’il peut absolument faire. Il est dans une très bonne position. , à la fois en simple et en double. «

