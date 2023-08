Le capitaine de Harriott II dit que la bagarre de Montgomery était motivée par la race

L’intrigue de la bagarre de Montgomery AKA « The Montgomery Sweet Tea Party » est à peu près aussi épaisse que les grains de meemaw à ce stade.

Hier, BOSSIP a rapporté que Richard Roberts avait été arrêté et accusé de voies de fait au troisième degré pour avoir frappé un garçon de 16 ans à la poitrine pendant le combat. Son mugshot a été le premier à être rendu public par le département de police de Montgomery.

Aujourd’hui, selon un rapport de La bête quotidienne, plusieurs des hommes impliqués auraient déjà causé des problèmes au capitaine du Harriott II et il pense que l’attaque était à caractère raciste. Le capitaine Jim Kittrell, un homme blanc, a parlé à TDB et ne s’est pas mordu la langue à propos des « trous du cul » qui ont eu recours à la violence contre son collègue et co-capitaine, et non l’agent de sécurité, Damien Pickett.

« Les Blancs qui ont attaqué mon matelot de pont – et il était premier matelot de pont senior – je ne vois aucune autre raison pour laquelle ils l’ont attaqué autre que la motivation raciale », a déclaré Kittrell. « Tout ce qu’il a fait, c’est déplacer leur bateau de trois pieds. Cela n’a aucun sens que six personnes essaient de vous battre la morve juste parce que vous avez déplacé leur bateau de quelques pieds. À mon avis, l’attaque contre Damien était motivée par la race.

Nous ne pourrions pas être plus d’accord. Kittrell a également noté qu’il a immédiatement reconnu les hommes attaquant Pickett comme un groupe de plaisanciers qui voyagent régulièrement de Selma à Montgomery chaque année. Il a dit que le groupe avait déjà été un problème lorsqu’ils avaient volé une voiturette de golf et l’avaient abandonnée dans le hall d’un hôtel local, mais qu’ils n’avaient jamais causé de problèmes graves comme ils l’avaient fait le week-end dernier.

Selon WSFAdeux autres suspects, Allen Todd, 23 ans, et Zachary Shipman, 25 ans, se sont rendus à la police mercredi et ont ensuite été inculpés chacun d’un chef d’agression au troisième degré.

Nous continuerons à vous tenir au courant des événements entourant cette affaire au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.