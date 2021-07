Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta parle de la gloire de la Ligue des champions et revient dans l’équipe d’Espagne avant l’épreuve de force de la Suisse à l’Euro 2020

Après un début saccadé de la phase de groupes avec des matchs nuls contre la Suède et la Pologne, l’Espagne a remporté une victoire 5-0 sur la Slovaquie et a remporté un thriller contre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, 5-3 en prolongation.

Après que la Croatie ait marqué un premier match surprise lorsque le gardien espagnol Unai Simon n’a désespérément pas réussi à contrôler une passe arrière, Azpilicueta faisait partie des buts alors que son équipe s’est battue pour porter le score à 3-1, avant de concéder deux fois après la 84e minute, les forçant à jouer un ajouté 30 minutes dans lesquelles ils ont marqué deux fois sans réponse.

Azpilicueta a avoué que sa place en finale était une perspective lointaine lors d’un exil international prolongé.

Luis Enrique a marqué son premier but pour l'Espagne lors de la Coupe du monde 1994 lors d'un match crucial des 16 derniers. César Azpilicueta marque son premier but pour l'Espagne à l'Euro lors d'un match crucial des 16 derniers.

« Tu as toujours cet espoir » l’arrière central a dit à Marca de reprendre sa place. « [But] Je ne vais pas [try and] tromper n’importe qui; ça parait très loin.

« En janvier, quand je ne jouais pas [as much as] ce à quoi j’étais habitué, ça me paraissait loin d’être en Euro après deux ans sans aller en équipe nationale.

« L’espoir était grand, mais je ne voulais pas venir vivre ce que j’ai fait lors des derniers tournois : tomber en phase de groupes ou en huitièmes de finale. Il a été important de franchir ce pas et de vivre ce que nous avons vécu à Copenhague. [against the Croatians]. »

Lorsqu’on lui a dit que son inclusion était une récompense pour son travail acharné, Azpi a répondu : « Le travail est la seule chose en votre pouvoir. Je l’ai toujours cru. Quand les appels ne sont pas arrivés, je ne pouvais rien faire d’autre que serrer les dents à Chelsea et attendre qu’il arrive.

« Je suis honnête avec moi-même et je sais que plusieurs fois en équipe nationale je n’ai pas donné ce que j’ai donné [at Chelsea]. »

« C’est un peu tout », répondit-il, poussé à analyser sa rédemption Roja.

« Quand je suis arrivé [in the Spanish national team], j’avais 23 ans. C’était une autre phase, avec des joueurs qui avaient beaucoup gagné.

« Je n’ai jamais eu ce poids en équipe nationale, même si j’ai joué les deux premiers matchs de la Coupe du monde au Brésil. Maintenant, j’ai plus d’espoir et d’expérience pour rectifier cela. »

Le média a suggéré qu’Azpilicueta et l’histoire de l’Espagne « ressemble à une série Netflix ».

« Les choses se sont passées depuis le début. Sergio [Busquet’s coronavirus] cas, Diego [Llorente’s] faux positif… [there have been] moments difficiles », a concédé Azpilicueta.

Une publication partagée par Selección Española de Fútbol (@sefutbol)

« Parfois on ne se rend pas compte de l’espoir qu’on peut avoir pour ce type de compétition et du coup on voit deux collègues [suffering like that]….Ce n’est pas ce à quoi on s’attend, mais ça donne envie d’avancer. »

« Nous sommes l’Espagne et quand vous ne gagnez pas, il y a toujours des critiques », il a dit à propos de la réaction du public à leur forme lors des premières étapes du tournoi.

« Nous n’avons pas marqué de but, mais l’important était que l’équipe ait généré ces occasions et la chose normale aurait été de marquer et de gagner le match.

« Ce n’était pas comme ça, mais si vous analysez les matchs et voyez que vous ne contrôlez pas le jeu, qu’ils ont mille chances, que nous ne sommes pas nous-mêmes, eh bien, cela peut générer des doutes, mais c’était le cas contraire. «

🇪🇸 Résultats de l'Espagne aux Championnats d'Europe🤝 0-0 contre la Suède 🇸🇪🤝 1-1 contre la Pologne 🇵🇱✅ 5-0 contre la Slovaquie 🇸🇰✅ 5-3 contre la Croatie 🇭🇷C'est la première équipe à marquer 5 buts dans les matchs successifs de l'histoire de la compétition

Azpilicueta est sorti et a pris la parole après le tirage au sort de la Pologne et on lui a rappelé que son message « rattrapé par les fans ».

« De mon rôle de capitaine de Chelsea.. J’essaie toujours de donner mon maximum, en disant ce que je pense.

« Si cela a aidé à calmer l’atmosphère et signifié que nous sommes arrivés dans de meilleures conditions, alors objectif atteint. »

Azpilicueta a confirmé que personne de Chelsea ne l’avait personnellement félicité pour son premier but compétitif en Espagne contre la Croatie, mais a confirmé qu’il avait parlé au milieu de terrain croate Mateo Kovacic avant le match – et son collègue milieu de terrain des Blues l’a félicité pour la victoire par la suite.

Le premier but de Cesar Azpilicueta pour l'Espagne tombe au bon moment

« C’est le football et souvent vous jouez contre [club] coéquipiers ou contre des amis », a-t-il reconnu, ajoutant qu’il avait manqué de temps pour réfléchir à la victoire de la Ligue des champions à Porto contre Manchester City dont il faisait partie avec Kovacic.

« Ça passe très vite et on n’a presque pas le temps d’en profiter », il a dit. « Tout se passe très vite.

« Je suis très fier de voir les photos, les vidéos, de voir l’excitation de tout le monde sur le terrain, dans les vestiaires, les familles.

« Quand vous avez travaillé toute l’année et que vous voyez cet espoir des personnes qui travaillent beaucoup à nos côtés pour que nous soyons dans les meilleures conditions.

« [To] donner cette joie aux fans après un an avec des stades vides… » il s’est éteint.

César Azpilicueta et Roman Abramovich après la finale de la Ligue des Champions. « Je t'apporterai le trophée, car il est à toi. »

Parlant un peu de ses filles folles de football Martina et Carlota, on a demandé à Azpilicueta ce qu’il pensait des menaces de mort envoyées à Alvaro Morata, ancien coéquipier de Chelsea, et à ses proches.

« Parfois, nous vivons avec cette négativité », a-t-il déclaré. « Et en tant que personnes, nous devons nous arrêter pendant cinq secondes et penser que nous pouvons générer [sadness in] cette personne et voyez que vous ne voudriez pas qu’elle vous le fasse.

« Les footballeurs savent que nous sommes des gens publics et que tout ce que nous faisons sur le terrain – si nous ne marquons pas, si nous échouons – nous recevons des critiques [for that], ce qui est compréhensible dans la sphère sportive.

« Si j’échoue, je ne m’attends pas à ce que les fans et la presse disent que j’ai bien fait. Il y a une ligne dont il faut s’occuper.

Alvaro Morata partage les détails des abus que lui et sa famille ont subis lors de l'EURO 2020. Arrêtez la haine en ligne.

« En Angleterre, avec la question des réseaux sociaux, on a fait un boycott parce que je pense que c’est le travail de tout le monde [to take responsibility].

« Je pense que nous avons encore beaucoup devant nous [to resolve] et j’espère qu’il a été atteint. »

« Alvaro devient de plus en plus mature. Il a reçu du bâton, mais c’est l’attaquant de l’équipe nationale.

« Il est arrivé à [David] Villa, à Fernando [Torres]… ce n’est pas facile. Alvaro a montré qu’il sait agir et relever le défi qui l’attend.

« Il a confiance en lui et pas seulement à cause du but [against Croatia], mais aussi à cause du grand jeu qu’il a joué. »