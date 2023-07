Le capitaine de Chelsea Azpilicueta quitte le club après 11 ans

Capitaine de Chelsea César Azpilicueta a annoncé son départ du club de Premier League après un séjour de 11 ans à Stamford Bridge.

Azpilicueta a quitté Chelsea par consentement mutuel avec un an restant sur son contrat.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico Madrid se rapprochait d’un accord pour signer le défenseur sur un transfert gratuit.

« Cesar laisse une marque éternelle à Chelsea, en tant que guerrier, en tant que champion et en tant que légende fidèle de Chelsea », ont déclaré Todd Boehly, président de Chelsea, et Behdad Eghbali, copropriétaire. le site Internet du club.

« Il a établi les normes du club pendant plus d’une décennie et a démontré à tout le monde ce qui est nécessaire jour après jour pour réussir.

« Les entraîneurs et coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui lui ont fait confiance pour donner l’exemple en tant que capitaine. Il l’a fait de manière impeccable sur et en dehors du terrain, ce dont nous sommes reconnaissants. Pour cela et bien plus encore, Cesar sera toujours le bienvenu à Stamford. Pont. »

L’entraîneur-chef de l’Atletico, Diego Simeone, avait tenté sans succès de signer l’ancien capitaine de Chelsea lors des précédentes fenêtres de transfert.

Azpilicueta a également été ciblé par Barcelone l’été dernier mais a plutôt décidé de prolonger son contrat à Chelsea.

En 11 saisons à Stamford Bridge, il a fait 508 apparitions, dont 32 la saison dernière. Il a remporté tous les trophées possibles à Chelsea, dont deux titres de Premier League et la Ligue des champions.