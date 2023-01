Le capitaine de Charlton, George Dobson, révèle qu’il veut échanger des maillots avec la star brésilienne Casemiro en quart de finale de la Coupe Carabao contre Manchester United

Le capitaine de Charlton, George Dobson, dit qu’il ne se sentira pas frappé par les étoiles lorsqu’il affrontera Manchester United en quart de finale de la Coupe Carabao.

Mais le milieu de terrain des Addicks a admis qu’il y avait un maillot de joueur des Red Devils sur lequel il aimerait mettre la main lors de la rencontre de l’équipe.

Getty Dobson (à droite) a aidé Charlton à atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2006

Charlton devrait se rendre à Old Trafford mardi soir pour la première fois depuis la dernière saison du club londonien en Premier League en 2006/07.

Après avoir provoqué une défaite majeure contre Brighton au dernier tour, l’équipe de League One est désormais le seul vol non supérieur et la seule équipe londonienne restante dans la compétition.

Mais le skipper Dobson – qui a été une doublure argentée dans une autre saison mouvementée pour les Addicks – ne pense pas qu’il sera impressionné par l’occasion, jouant contre l’un des plus grands clubs du football mondial.

Le milieu de terrain défensif de 25 ans a gravi les échelons à West Ham, jouant avec Declan Rice dans l’académie des Irons et face à Marcus Rashford, il a donc l’habitude d’être proche de certains des plus grands noms du football.

“De toute évidence, c’est un jeu complètement différent de celui auquel nous sommes normalement habitués, mais ce n’est qu’un match de football en fin de compte”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Probablement qu’après le match, vous allez probablement demander un maillot, mais quand vous jouerez, nous allons sortir en pensant:” C’est notre chance d’entrer dans l’histoire, c’est notre chance de provoquer ce grand bouleversé’.

Getty Dobson a fait 32 apparitions pour les Addicks cette saison

“Donc non, je ne pense pas personnellement que je me sentirai différent des autres matchs, mais ce sera évidemment une soirée spéciale.”

Alors que Dobson a connu une bonne saison personnellement, les Addicks ont jusqu’à présent enduré une campagne 2022/23 en montagnes russes, le rendez-vous d’été Ben Garner ayant été limogé en décembre après que le club ait flirté avec la zone de relégation de la Ligue 1.

Mais sous le nouveau manager Dean Holden, Charlton semble avoir un nouveau souffle après avoir battu Portsmouth et Lincoln, et les 9 000 fans qui les suivent jusqu’à Old Trafford pour un match en milieu de semaine en témoignent.

Dobson pense que le voyage au Théâtre des Rêves est la récompense parfaite pour la base de fans, ainsi que pour ses amis et sa famille.

“J’ai 30 personnes qui viennent demain et j’en ai normalement environ trois ou quatre – cela montre le tirage au sort de United”, a-t-il ri.

Getty Dobson a un œil sur le maillot d’une star en particulier

«Ce sera évidemment une soirée si spéciale avec un tel public, c’est une atmosphère dont tout le monde voudra faire partie. Ce sera une occasion brillante.

L’ancien as de Walsall espère que les Addicks pourront imiter le géant qui a tué Sheffield mercredi et Stevenage a remporté la FA Cup contre l’opposition de Premier League ce week-end.

Mais alors qu’il dit que l’équipe de Dean Holden se concentre sur une bonne image d’elle-même, Dobson a révélé qu’il y avait une autre chose qu’il voulait faire à Old Trafford – et c’est d’obtenir le maillot de son collègue milieu de terrain défensif Casemiro.

“Je ne suis pas sûr [who I want to swap shirts with] Je n’y ai pas trop réfléchi”, a-t-il déclaré.

“Je dirais probablement dans la position où je suis [in the team]Casemiro serait probablement celui qui m’intéresse.

“De toute évidence, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions et le joueur qu’il est, oui, il pourrait être celui que je finirai par choisir.”

Vous pouvez écouter toute l’action du voyage des Addicks à Old Trafford en direct sur talkSPORT, avec une couverture à partir de 19 heures.