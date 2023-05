Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, pourrait être sur le point de partir sous le choc cet été: rapport

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a été l’un des joueurs les plus importants de Mikel Arteta dans le défi du titre de Premier League des Gunners cette année, mais le Norvégien pourrait être sur le point de quitter l’Emirates Stadium cet été.

Malgré cinq points d’avance sur Manchester City pour le titre qu’ils ont disputé pendant toute la campagne 2022/23, Odegaard a marqué 15 buts incroyables et en a aidé huit autres pour ses coéquipiers d’Arsenal dans ce qui s’est avéré remarquable pour le 24 ans.

Ses performances lui ont valu des nominations dans plusieurs récompenses de joueur de l’année, mais des rapports suggèrent qu’Odegaard pourrait échanger Londres contre une autre capitale européenne cet été.

En effet, le Courrier quotidien rapportent que le Paris Saint-Germain nourrit un vif intérêt pour la signature d’Odegaard dans la prochaine fenêtre de transfert, le point de vente suggérant que les champions de Ligue 1 ont sondé Arsenal sur un transfert potentiel.

Signé pour environ 35 millions de livres sterling du Real Madrid à l’été 2021, après une période de prêt réussie de six mois, Odegaard a depuis prospéré dans un rôle de milieu de terrain avancé, dictant le jeu avec son excellente vision et ses dribbles techniques.

Avec son contrat qui lui reste encore deux ans à courir à Arsenal, Odegaard ne sera pas bon marché, Transfermarkt le valorisant à 70 millions de livres sterling – mais attendez-vous à ce que le PSG doive payer des frais encore plus élevés.

Cependant, Odegaard est heureux à Londres et à Arsenal, ce qui rend tout accord difficile à conclure. Persuader à la fois le club et le joueur prendra du temps, d’autant plus qu’Arsenal cherche à renforcer son équipe avant un autre défi pour le titre la saison prochaine.

Les Gunners conservent un vif intérêt pour le capitaine de West Ham United, Declan Rice, tandis que le duo de Chelsea Matteo Kovacic et N’Golo Kante sont tous deux en rupture de contrat à Stamford Bridge et pourraient faire le court voyage à travers la capitale anglaise.

Le maintien d’Odegaard pourrait s’avérer essentiel pour persuader son compatriote star scandinave Rasmus Hojlund de rejoindre également Atalanta, le joueur de 20 ans attirant beaucoup d’attention à travers l’Europe.