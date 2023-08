Le capitaine canadien Sinclair sonne l’avertissement à la suite d’une sortie anticipée de la Coupe du monde

La capitaine Christine Sinclair a refusé de pointer du doigt Canada Soccer juste après le départ anticipé des Canadiennes de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Mais le meilleur buteur de tous les temps au monde a lancé un avertissement après la défaite 4-0 du champion olympique contre l’Australie lundi.

« Écoutez, nous avons lutté contre notre fédération pour obtenir du soutien, mais je ne peux pas mettre ça (Canada Soccer). Il y a 23 joueurs et le personnel et nous n’avons pas réussi ce soir. dit-elle. « Je pense que cela ressemble davantage à un signal d’alarme pour notre fédération – l’absence d’une ligue professionnelle, le manque de soutien pour nos équipes nationales de jeunes.

« Je pense que vous allez simplement continuer à voir des équipes atteindre notre niveau, nous dépasser, peu importe comment vous voulez l’appeler si les choses ne changent pas. »

Les femmes et les hommes canadiens se sont battus avec Canada Soccer au sujet d’un nouvel accord de travail avec les femmes réclamant un salaire et un soutien égaux à ceux des hommes. Les femmes ont annoncé pendant le tournoi qu’un accord provisoire avait été conclu couvrant la compensation pour la Coupe du monde et 2023, mais ont déclaré qu’il y avait « de nombreux autres points importants » qui doivent encore être réglés.

Les hommes disent qu’ils n’ont pas encore reçu de compensation de la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar,

Sinclair a tenu à récupérer quelques brins d’herbe du Melbourne Rectangular Stadium avant de se diriger vers les vestiaires, souvenir de sa sixième Coupe du monde.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son prochain déménagement, la femme de 40 ans de Burnaby, en Colombie-Britannique, a répondu: « Je n’en ai aucune idée. »

Sinclair était calme dans la défaite, mais l’émotion s’est manifestée lorsqu’elle a été interrogée sur sa coéquipière et amie proche Sophie Schmidt, qui avait précédemment annoncé qu’elle se retirait du football international après le tournoi. Sinclair a déclaré qu’elle espérait que Schmidt, 35 ans, pourrait être convaincue de participer « au moins » à la série de qualification olympique de septembre contre la Jamaïque.

Le Canada, septième au classement, doit jouer le 22 septembre en Jamaïque avant d’accueillir les Reggae Girlz, classés au 43e rang, à Toronto quatre jours plus tard avec la dernière place de la CONCACAF aux Jeux olympiques de Paris en jeu.

A 40 ans 38 jours au début de la Coupe du monde, Sinclair était le deuxième joueur le plus âgé du tournoi (derrière les 40 ans 73 jours du Nigérian Onome Ebi).

Sinclair a remporté les sélections n ° 324, 325 et 326, commençant le match nul sans but d’ouverture du tournoi avec le Nigeria, aidant le Canada à se rallier pour battre l’Irlande 2-1 en sortant du banc pour ouvrir la seconde mi-temps, et étant l’un des quatre remplacements tactiques sortant à la mi-temps du jeu de l’Australie.

Sinclair a vu un penalty arrêté lors du match contre le Nigeria, ce qui l’a empêchée de devenir la première joueuse – homme ou femme – à marquer dans six Coupes du monde.

Interrogé sur l’avenir de Sinclair avec l’équipe, l’entraîneur canadien Bev Priestman a répondu : « Je ne sais pas.

« Je pense que la réalité est qu’avec Sinc, vous ne parlez qu’un match à la fois », a-t-elle ajouté. « J’aimerais que ces joueurs (Sinclair et Schmidt) fassent partie de nos qualifications olympiques… Je pense que le Canada mérite, ils méritent d’amener cette équipe aux Jeux olympiques à domicile, c’est ce que je vais les pousser. Toute la conversation que j’ai eue avec chaque ancien combattant a montré à quel point septembre était crucial.

«Je suis évidemment encore en train de traiter (le jeu) même ici. (Que) vous disiez ‘Est-ce que cela pourrait être le dernier match de Christine Sinclair’ me brise le cœur.

Quant à la performance contre l’Australie, Sinclair a déclaré que la seule chose que le Canada ne voulait pas était de concéder un but tôt.

« Avec les fans locaux, nous savions qu’ils gagneraient de l’élan, de l’énergie à partir de cela. Ils ont marqué à la (neuvième) minute et nous n’avons pas pu nous en remettre.

Sinclair a déclaré que le tournoi avait déjà montré que «les équipes étaient prêtes», soulignant la victoire 2-1 de la Colombie, n ° 25, contre l’Allemagne, n ° 2, dimanche.

« Ça arrive. C’est excitant pour le sport. Les attrapeurs rattrapent leur retard. »

