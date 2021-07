Le capitaine britannique et irlandais des Lions, Alun Wyn Jones, savoure le défi des Springboks après une blessure | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones mènera les Lions contre l’Afrique du Sud

Alun Wyn Jones sera capitaine des Lions britanniques et irlandais quatre semaines seulement après s’être luxé l’épaule gauche alors qu’ils affrontent l’Afrique du Sud lors du premier match critique de la série samedi au Cap.

Le skipper gallois avait été exclu de la tournée seulement pour apprendre qu’il y avait un moyen de revenir de la blessure, lui permettant de montrer des pouvoirs de récupération remarquables qui l’ont vu surnommer « Lazarus » par ses coéquipiers.

« Les premiers jours après la luxation de l’épaule et le retour à la maison, j’étais presque sur le canapé avant même que les gars ne soient arrivés à l’aéroport le lundi. C’était difficile », a déclaré Jones.

« Avance rapide jusqu’au mardi où on m’a dit qu’il y avait une chance – c’était à la limite du surréaliste. Être ici maintenant et prendre les coups et les bosses et être parmi le groupe – cela signifie plus, je ne vais pas mensonge.

Jones quitte le terrain contre le Japon pensant que sa tournée en Afrique du Sud était terminée

« J’avais passé deux semaines avec les gars à faire connaissance avec les gens. Nous étions en train de jouer au rugby. J’avais les sept minutes et pendant ces deux jours, ma tournée était terminée.

« J’ai eu des nouvelles décentes le mardi et parfois tout ce dont vous avez besoin est une chance et j’étais prêt à travailler dur et à rendre difficile pour Warren Gatland de me rendre disponible pour la sélection.

« J’ai eu la chance d’obtenir du temps de jeu contre les Stormers samedi et de me mettre en lice.

« Être assis ici maintenant et être impliqué dans l’équipe de test est tout ce pour quoi j’ai vraiment travaillé ces derniers temps… Je mentirais si je disais que c’était deux ans, c’est probablement quatre ans.

« Évidemment, lorsque vous terminez une série ou une tournée, vous ne savez pas si vous allez tourner ensuite et beaucoup de jeux passent sous le pont.

« Être assis ici maintenant est une chose très, très spéciale, mais ce n’est qu’une étape très courte vers ce qui va être, espérons-le, une semaine très agréable. »

Jones devient le premier joueur de l’ère professionnelle à faire 10 apparitions consécutives dans les tests pour les Lions ayant également été plafonné sur les tournées 2009, 2013 et 2017.

Lorsqu’on a demandé à Gatland ce que signifiait cette réussite, il a plaisanté : « Qu’il est vieux ! Il existe depuis un moment !

« C’est un exploit fantastique pour tous ceux qui jouent votre premier match test, mais en jouer 10… C’est fantastique. Je pense que cela montre qui il est en tant que joueur. »

0:45 Will Greenwood pense que le retour du capitaine britannique et irlandais des Lions, Alun Wyn Jones, peut « galvaniser » l’équipe avant le premier test de samedi contre l’Afrique du Sud au Cap. Will Greenwood pense que le retour du capitaine britannique et irlandais des Lions, Alun Wyn Jones, peut « galvaniser » l’équipe avant le premier test de samedi contre l’Afrique du Sud au Cap.

Maintenant que Jones a terminé une reprise décrite par Gatland comme un « miracle », il a un objectif en vue.

« Nous avons décidé – et c’est le message que j’ai transmis à l’équipe à Lensbury en juin – de remporter une série de tests. Je pense que nous avons ici une équipe capable de lancer cette balle », a-t-il déclaré.