Le capitaine Bo Horvat a 4 points pour mener les Canucks à une victoire de 5-2 sur la route contre les Oilers

Bo Horvat a inscrit deux buts et deux aides et JT Miller a inscrit deux buts alors que les Canucks de Vancouver se dirigeaient vers les vacances de Noël sur une bonne note avec une victoire de 5-2 sur les Oilers d’Edmonton vendredi soir.

Ilya Mikheyev a également marqué pour les Canucks (15-15-3) qui en ont remporté deux de suite.

Derek Ryan et Connor McDavid ont répondu avec des buts pour les Oilers (18-15-2) qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers.

Les Oilers ont ouvert le score au milieu de la première période lorsque Warren Foegele a fait une longue passe à Ryan sur une échappée claire et il a pu attendre que le gardien des Canucks Collin Delia descende et dépose son cinquième de la saison dans le filet.

Edmonton a porté le score à 2-1 avec seulement 4,1 secondes à jouer dans le premier quart après que Leon Draisaitl ait sorti une rondelle et envoyé une passe du revers à Zach Hyman, qui l’a ensuite transmise à McDavid pour son 30e but en tête de la ligue. Saison de la LNH.

McDavid a prolongé sa séquence de points à 15 matchs avec le but. C’est la troisième fois que le capitaine des Oilers connaît une séquence de 15 matchs avec au moins un point, enregistrant des séquences de 17 et 15 matchs avec au moins un point la saison dernière.

Vancouver a inscrit un but bizarre à peine 41 secondes après le début de la deuxième période alors qu’un tir de Miller a été dévié haut dans les airs par le gardien d’Edmonton Stuart Skinner, puis a frappé son dos et s’est engouffré dans le filet.

Delia a fait bonne figure au milieu de la deuxième période avec un arrêt en échappée en infériorité numérique sur l’attaquant des Oilers Ryan Nugent-Hopkins.

Les Canucks ont égalé le match en supériorité numérique avec 1:27 à faire au milieu de la période lorsque Miller a réussi à déposer son propre rebond devant Skinner pour son deuxième du match et le 13e de la saison.

LE CAPITAINE ARRIVE EN CLUTCH ! pic.twitter.com/jRxKKMtMTG – Canucks de Vancouver (@Canucks) 24 décembre 2022

Vancouver a pris les devants avec 7:34 à jouer dans le troisième lorsqu’un tir de Tyler Myers est sorti des panneaux arrière et à Horvat sur le côté du filet et il a réussi à l’écraser.

Les Canucks ont essentiellement mis le match de côté avec 2:41 à faire alors que Horvat luttait pour envoyer une rondelle à Mikheyev, qui a inscrit son 11e but de la saison.

Horvat a ensuite dirigé son deuxième but et 24e de la campagne dans un filet vide.

REMARQUES

Alphonso Davies, vedette de l’équipe nationale masculine canadienne de soccer et natif d’Edmonton, était de retour de la récente Coupe du monde et a fait une mise au jeu cérémonielle. … Nugent-Hopkins a égalé Jari Kurri pour le septième plus grand nombre de matchs joués dans un uniforme Oiler. … L’attaquant des Canucks Elias Pettersson venait de remporter un retour triomphal après avoir raté six matchs en raison d’une maladie, enregistrant cinq points et le vainqueur de la fusillade dans une victoire de 6-5 contre le Seattle Kraken jeudi et avait deux passes contre les Oilers . … Spencer Martin a obtenu le départ jeudi contre Seattle, alors Delia a reçu l’appel contre les Oilers. Martin avait amorcé huit matchs consécutifs depuis que le partant habituel des Canucks, Thatcher Demko, s’était blessé au bas du corps le 1er décembre contre les Panthers de la Floride. … Également absents pour Vancouver, Tanner Pearson (main) et Tucker Poolman (non divulgué). … Absents avec des blessures pour Edmonton étaient Evander Kane (poignet) et Philip Broberg (non divulgué). L’attaquant des Oilers Ryan McLeod est revenu après avoir raté 13 matchs en raison d’une blessure à la cheville.

SUIVANT

Les deux équipes sont absentes pour les vacances et seront de retour le 27 décembre.

Les Canucks accueilleront les Sharks de San Jose, tandis que les Oilers se rendront à Calgary pour affronter les Flames, la dernière rencontre entre les deux rivaux acharnés cette saison.

Shane Jones, La Presse Canadienne

