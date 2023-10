Le capitaine belge Lukaku soutient le retour de Courtois en difficulté

Le capitaine suppléant de la Belgique, Romelu Lukaku, a déclaré qu’il accueillerait à bras ouverts Thibaut Courtois dans l’équipe nationale après le départ du gardien de but de l’équipe en juin.

Négligé pour le rôle de capitaine suppléant, Courtois a refusé de jouer le match de qualification pour le Championnat d’Europe en juin contre l’Estonie, selon l’entraîneur Domenico Tedesco qui a déclaré cette semaine qu’il n’avait depuis eu aucun contact avec le gardien du Real Madrid.

Courtois s’est déchiré les ligaments du genou et a subi une intervention chirurgicale en août, gardant le gardien du Real Madrid à l’écart pendant six ou sept mois et retardant toute résolution, mais plus tôt cette semaine, l’arrière latéral belge Timothy Castagne a déclaré qu’il ne pensait pas que Courtois pourrait revenir dans l’équipe sans toute explication.

Lukaku a cependant exprimé une opinion différente mercredi.

« Je veux dire du fond du cœur : nous devons laisser ce qui s’est passé derrière nous », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse alors que la Belgique se préparait pour son prochain match de qualification contre l’Autriche à Vienne vendredi.

« Le jour où Thibaut décidera de revenir, il reviendra tout simplement. Si cela arrive, il aura toujours une grande valeur. Thibaut répondra alors de lui-même dans le vestiaire. Vous savez, j’aimerais appeler les médias à ne pas constamment écrire que Thibaut Courtois ou tout autre joueur a dit ceci ou fait cela.

Thibaut Courtois, à gauche, s’est brouillé avec le sélectionneur de l’équipe nationale belge en juin et est désormais absent en raison d’une blessure. Getty Images

« Il faut mettre cela de côté. Je souhaite à Thibaut une bonne rééducation, c’est le plus important maintenant, et s’il revient, je serai le premier à l’accueillir à bras ouverts. »

Lukaku a été choisi devant Courtois comme capitaine en juin, remplaçant Kevin De Bruyne, blessé.

« Ce brassard de capitaine est symbolique. Il y a plusieurs joueurs ici qui peuvent assumer ce genre de responsabilité à eux seuls », a ajouté Lukaku.

Dans une interview accordée au journal plus tôt cette semaine, Castagne s’est demandé si l’esprit de l’équipe devait être sacrifié pour un seul joueur, même s’il était l’un des meilleurs gardiens du monde.

« Ce serait étrange que Thibaut revienne comme si de rien n’était. C’est un problème à régler entre lui et le sélectionneur. S’il ne veut plus venir, ce sera son choix », a-t-il déclaré au quotidien francophone Le Soir.

Mais Castagne s’est depuis excusé pour ces commentaires et a parlé à Courtois.

« Je n’ai pas eu de gifle pour cette interview, mais mon timing n’était pas le bon », a déclaré le défenseur de Fulham. « J’en ai aussi parlé avec Thibaut. Qu’est-ce qui s’est dit là-bas ? Cela reste entre nous. »

Les informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.