Le capitaine australien Tim Paine soutient Steve Smith pour lui succéder en tant que skipper de test malgré le scandale de manipulation de balles | Nouvelles de cricket

Tim Paine a remplacé Steve Smith en tant que capitaine d’essai de l’Australie après le scandale de la tempête de balle en 2018

Le skipper australien Tim Paine a apporté son soutien à Steve Smith en le remplaçant en tant que capitaine de l’équipe de test lorsque le moment est venu de changer de direction.

Paine a succédé à Smith en tant que capitaine en 2018 après que le batteur ait été banni du cricket international pendant 12 mois et suspendu de ses fonctions de direction pendant deux ans pour son rôle dans le scandale de falsification de balle de Newlands.

Smith a déclaré en mars qu’il reprendrait volontiers le poste de capitaine si l’occasion se présentait, et Paine a déclaré qu’il méritait d’être considéré.

« Je pense que oui. De toute évidence, je ne prends pas cette décision, mais le temps que j’ai joué avec Steve en tant que capitaine, il était excellent », a déclaré Paine dans des commentaires publiés par les médias de News Corp jeudi.

«Certainement tactiquement, il est aussi bon que vous.

« Alors, de toute évidence, des événements en Afrique du Sud se sont produits et il ne le fait plus. Mais, oui, je le soutiendrais pour retrouver ce poste. »

Glamorgan contre Yorks Vivre de

D’anciens joueurs et experts des médias ont fait pression pour que Smith soit réintégré et ont appelé Paine, 36 ans, à se retirer après une défaite 2-1 contre une Inde gravement épuisée cet été à domicile.

Paine n’a pas l’intention de renoncer au poste de capitaine, mais a suggéré qu’il pourrait être tenté de se retirer du match si l’Australie dominait l’Angleterre dans les Ashes 2021/22.

« Si j’ai l’impression que le moment est venu et que nous avons battu les » Poms « 5-0, quelle façon de sortir », a-t-il déclaré.

« Mais ce pourrait être une série serrée et nous pourrions courir 300 le dernier jour et je ne suis pas à 100 et je n’ai pas touché les points gagnants et ensuite je pourrais recommencer. »

Peu de joueurs ont de meilleures références pour succéder à Paine que Smith, 31 ans, mais bien que son interdiction de leadership ait expiré en mars 2020, il a été négligé à plusieurs reprises pour de tels rôles.

Le quilleur rapide Pat Cummins est vice-capitaine du côté Test.

Le président des sélecteurs australiens, Trevor Hohns, a déclaré en novembre que Smith serait probablement un candidat pour succéder à Paine, mais les sélecteurs n’en avaient pas discuté.