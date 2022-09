Le capitaine australien célèbre la victoire de l’AFL avec le garçon de l’eau de l’équipe atteint du syndrome de Down

Le sport ne consiste pas seulement à gagner ou à perdre, mais aussi à faire sourire les gens. Et c’est ce qu’a fait Joel Selwood, le skipper de l’équipe de la Ligue australienne de football (AFL), Geelong Cats, après la récente victoire de l’équipe au titre. Selwood a partagé la joie de remporter la ligue AFL avec le garçon d’eau de son équipe qui a le syndrome de Down. Dans une vidéo désormais virale, Selwood est vu marchant vers le garçon de l’eau, qui est dans les gradins et lui demandant de se joindre à l’équipe pour la célébration.

Le garçon de l’eau répond instantanément en escaladant la barrière et le capitaine du club de football australien l’a aidé à entrer sur le terrain. Après quoi, ils partagent un bref câlin. Un autre joueur des Geelong Cats, Jeremy Cameron, donne sa médaille au garçon de l’eau, qui reçoit des acclamations de la foule et des autres joueurs. « En Australie, cette équipe de football vient de remporter le championnat de la ligue. Leur capitaine est allé chercher leur garçon d’eau, qui a le syndrome de Down, afin qu’ils puissent célébrer ensemble », a lu la légende publiée avec la vidéo sur Instagram.

La vidéo a laissé les internautes impressionnés par la gentillesse des joueurs. L’un des utilisateurs a écrit : “Cet acte d’amour, de gentillesse et de compassion est ce que nous devrions tous faire dans notre vie !” Un autre a commenté, tellement touchant ! Quel beau moment… soupir 🙂 » Quelqu’un a dit : « Tellement génial à voir. Pour le capitaine, partager ce moment avec lui était vraiment un moment qu’il n’oubliera jamais de toute sa vie. Ils sont si spéciaux pour mon cœur. Un autre utilisateur a félicité le capitaine et a ajouté: “Ce joueur est un homme exceptionnel à bien des égards – bravo et merci Joel Selwood.”

Même la page Twitter officielle de l’AFL a partagé la vidéo et l’a sous-titrée, “Le moment de Sammy”.

Les Geelong Cats menés par Selwood ont enregistré une victoire écrasante contre les Sydney Swans pour remporter le titre.

