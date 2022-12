Le capitaine anglais Williamson craignait de manquer l’Euro avec l’endométriose

Leah Williamson a déclaré que l’endométriose menaçait sa campagne pour l’Euro 2022. Naomi Baker/Getty Images

La capitaine des femmes anglaises, Leah Williamson, a déclaré qu’elle craignait de manquer des matchs lors de la campagne victorieuse du Championnat d’Europe en raison d’une endométriose.

L’endométriose survient lorsque des tissus similaires à la muqueuse de l’utérus se développent à d’autres endroits, généralement dans la cavité pelvienne.

Williamson a mené l’Angleterre à la gloire de l’Euro en juillet après avoir battu l’Allemagne en finale pour remporter son tout premier titre majeur devant une foule record à domicile.

La joueuse de 25 ans, qui a reçu un diagnostic d’endométriose l’année dernière, s’est dite préoccupée par l’éclatement de son état avant la demi-finale de l’Angleterre contre la Suède, qu’elle a ensuite remportée 4-0.

“J’étais comme, ‘ça ne peut pas arriver.’ Comme, en fait, je ne pourrai pas jouer”, a déclaré Williamson dans une interview avec le magazine Women’s Health.

Elle a ajouté qu’avoir une poussée d’endométriose “est une grande peur quand on arrive à un tournoi sans être blessé”.

“Je ne change pas trop autour [my menstrual cycle] maintenant. Sauf si je suis au sol. Et puis je me dis : “Je n’y arriverai pas aujourd’hui””, a-t-elle ajouté.

“Avant l’Euro, j’ai eu une commotion cérébrale, qui, selon eux, peut vraiment avoir un impact sur vos prochaines règles, et c’était mauvais … vous savez, quand vous êtes sur le sol de la salle de bain et que vous dites littéralement” Je ne peux pas bouger “. Quand il est trop tard pour prendre les comprimés parce que je suis, comme, dedans maintenant.”

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait géré les périodes difficiles qui caractérisent sa condition, la défenseuse d’Arsenal a répondu : “Je suis une athlète professionnelle, j’ai toujours dit : ‘allons-y'”.

“Mais vous arrivez à un certain âge quand vous dites réellement” c’est un très gros problème de f ****** “. Je suis à peu près sûr que si les hommes avaient leurs règles, nous aurions trouvé un moyen de les arrêter maintenant sans faire de dégâts.”