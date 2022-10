Le capitaine anglais prêt à défier la FIFA sur le brassard LGBTQ – médias

Harry Kane porterait le brassard “One Love” lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar même s’il est interdit

Le capitaine anglais Harry Kane portera un brassard One Love lors de la Coupe du monde le mois prochain, même si l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, interdit l’article, selon des informations.

L’attaquant de Tottenham Hotspur portera le brassard aux côtés des capitaines de neuf autres pays européens – les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Pays de Galles – qui soutiennent une initiative d’une saison contre la discrimination.

Il y a trois semaines, les associations nationales de football des pays ont demandé à la FIFA l’autorisation de porter le brassard lors des matches de la Coupe du monde dans le cadre du groupe de travail de l’UEFA sur le Qatar.

La FIFA n’a toujours pas donné sa bénédiction aux articles utilisés au Qatar, mais la Fédération anglaise de football ignorera une interdiction de la FIFA si elle est imposée et paiera toute amende connexe pour violation de l’ordonnance, selon les médias britanniques.

Les autres pays européens suivront également la démarche de l’Angleterre et porteront les brassards dans le cadre de la campagne qui appelle à l’inclusion et lutte contre les discriminations.

L’engagement “One Love” a été établi aux Pays-Bas et constitue une impulsion européenne pour l’amélioration des droits de l’homme au Qatar, où des migrants auraient été maltraités lors de la construction de stades pour la Coupe du monde.

Comme le logo du brassard est un cœur de couleur arc-en-ciel, il a également été accepté comme symbole de soutien à la communauté LGBTQ.

Cependant, l’homosexualité étant illégale au Qatar, la FIFA pourrait interdire l’article pour tenter de ne pas contrarier les sensibilités locales.

Kane a porté le brassard pour la première fois lors des matches de l’UEFA Nations League en Angleterre contre l’Italie et l’Allemagne le mois dernier et a déclaré qu’il était “honoré de rejoindre mes collègues capitaines de l’équipe nationale pour soutenir l’importante campagne One Love.”

Sky Sports rapporte qu’une délégation du groupe de travail de l’UEFA sur le Qatar rencontrera la FIFA à Zurich mercredi pour demander une mise à jour sur leur demande d’utilisation du brassard.

La délégation souhaite également discuter de la création d’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants et leurs familles et de la création d’un centre d’aide sociale pour les travailleurs migrants dans la capitale du Qatar, Doha.

La FA anglaise fait partie du groupe de travail, mais elle ne rejoindra pas la délégation qui se rendra en Suisse cette semaine.

Kane et l’Angleterre lancent leur campagne Qatar 2022 contre l’Iran dans le groupe B le 21 novembre.