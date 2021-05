Le capitaine anglais n’a aucun effet de levier sur un marché des transferts déprimé et inondé

C’est une question de levier — dans les affaires, dans le sport, dans la vie. Ou, au risque de sortir avec moi-même, tout est question de « main », au sens seinfeldien.

En ce qui concerne Harry Kane et son éloignement de Tottenham Hotspur, il en a tout simplement très peu. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne bougera pas cet été – les marchés des transferts peuvent être étrangement imprévisibles et sujets à des effets d’entraînement – ​​mais plutôt qu’à moins qu’il n’y ait un accès soudain d’irrationalité, c’est peu probable.

Il existe une école de pensée selon laquelle son séjour à Tottenham est terminé, alimenté par les briefings de son entourage, Kane lui-même disant que même si les récompenses individuelles sont excellentes, il veut gagner de l’argenterie (« et cela ne se produit pas en ce moment ») et le des rapports répandus que les Spurs sont prêts à faire face. Selon qui vous choisissez de croire, le président des Spurs, Daniel Levy, demanderait des frais de transfert compris entre 120 et 150 millions de livres sterling s’il sanctionnait le départ de Kane.

Kane pourrait être le meilleur avant-centre de la Premier League (qu’il a mené à la fois pour les buts et les passes décisives cette saison), il pourrait être une star sympathique et commercialisable, et il aurait peut-être fait les choses de la « bonne » façon de rester. aux Spurs alors qu’il aurait pu chercher plus d’argent et de trophées ailleurs. Mais il y a plusieurs facteurs qui jouent contre lui et ses souhaits.

Le marché des transferts post-COVID-19

En termes simples, tout le monde a pris un coup énorme. L’UEFA évalue les pertes liées à la pandémie à 7,2 milliards d’euros (8,8 milliards de dollars) pour les ligues européennes de premier plan au cours des deux dernières saisons. La majeure partie de ces pertes est survenue en Premier League, en grande partie parce qu’ils ont gagné le plus d’argent. Mais il ne s’agit pas seulement des gros titres ; c’est aussi une question d’argent. Lorsque les stades ont fermé, les flux de trésorerie ont fait de même. Les commandites et les revenus commerciaux ont également été touchés, et les diffuseurs ont demandé des rabais.

Les projections comparatives de l’UEFA suggèrent que les revenus de 2021 ressembleront beaucoup aux revenus de 2017. Après deux décennies de croissance continue, nous avons voyagé dans le temps. Ce graphique de l’excellent blogueur financier Swiss Ramble est assez indicatif :

Même si #LFC La perte de 46 millions de livres sterling n’est évidemment pas énorme, ce n’est en fait pas trop grave par rapport aux autres, car tous les clubs ont été touchés par COVID avec pas moins de 11 en Premier League enregistrant des pertes supérieures à 50 millions de livres sterling à ce jour en 2019/20, y compris #EFC 140 millions de livres sterling et #MCFC 125 millions de livres sterling. pic.twitter.com/HqSdzq2kxa – Randonnée suisse (@SwissRamble) 28 avril 2021

C’est une mer d’encre rouge similaire à travers l’Europe, avec le Paris Saint-Germain (150 millions de dollars), Barcelone (97 millions de dollars), la Juventus (110 millions de dollars), le Borussia Dortmund (54 millions de dollars) et l’AC Milan (237 millions de dollars) enregistrant tous des pertes énormes. (Pour ceux qui gardent le score à domicile, le Bayern Munich a réalisé un petit bénéfice – environ 11 millions de dollars – et le Real Madrid a atteint le seuil de rentabilité.) Gardez toutefois à l’esprit que 2020-21 sera considérablement pire pour la plupart des clubs.

En d’autres termes, il n’y a pas beaucoup d’argent qui traîne. Kane améliorerait de nombreux clubs, mais il y en a très peu qui peuvent se permettre la somme à neuf chiffres qu’il commanderait probablement.

Les alternatives

Après avoir établi qu’il n’y a qu’une poignée de clubs capables de pousser le bateau – hypothétiquement, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City et Chelsea – vous rencontrez un autre problème. Si vous supposez qu’un accord pour Kane coûtera 120 millions de livres sterling (140 millions d’euros), alors vous commencez à entrer sur le territoire d’Erling Haaland et de Kylian Mbappe. Le premier a une clause libératoire – estimée à environ 70 millions d’euros (85 millions de dollars) – qui entrera en vigueur l’été prochain, ce qui signifie que si le Borussia Dortmund voulait encaisser, ils feraient bien mieux d’organiser sa sortie maintenant et de faire deux fois ça (sinon plus). Ce dernier a encore un an de contrat avec le PSG. Le club parisien espère prolonger l’accord, mais si cela ne se produit pas, plutôt que de le perdre pour zéro l’été prochain, ils feraient mieux de le déplacer maintenant.

2 Liés

Kane a sept ans de plus que Haaland et six de plus que Mbappe. Laissant de côté qui vous pensez être le meilleur, si le prix est comparable, vous allez opter pour les gars plus jeunes qui ont au moins une décennie au sommet, plutôt que les cinq ou six saisons restantes de Kane. Les rares clubs qui peuvent se le permettre ne le savent que trop bien.

Le contrat de Kane

En 2018, Kane a signé un contrat de six ans lui versant environ 10 millions de livres sterling (14 millions de dollars) par an. Si, lorsqu’il l’a signé, le plan était de se donner une issue de secours, eh bien… ses conseillers ont foiré les choses. Les clubs seront beaucoup plus susceptibles de répondre à la demande de transfert d’un joueur s’il est dans les deux dernières années de son contrat : c’est à ce moment-là qu’ils doivent parler de prolongation ou risquer de perdre le joueur sur un transfert gratuit. Mais à trois ans de la fin, il n’y a pas de levier pour forcer un accord.

De plus, Kane est relativement sous-payé parmi les meilleurs avant-centres européens. Il gagne moins que Haaland, Mbappe, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Romelu Lukaku, et moins que ses collègues (moins prolifiques) de Premier League tels que Sergio Aguero, Edinson Cavani et Timo Werner.

En bref, Kane offre aux Spurs un rapport qualité-prix exceptionnel et le remplacer signifiera que quelqu’un sera moins productif ou aussi cher – ou, s’il n’a vraiment pas de chance, les deux.

L’image de Kane

Ce n’est pas seulement l’histoire du petit garçon qui a grandi sur la route de White Hart Lane et est devenu capitaine du club qu’il soutenait quand il était enfant. C’est le fait que Kane a généralement été une figure tout à fait sympathique et non controversée. Le plus près qu’il ait jamais eu de causer des problèmes, c’est lorsqu’il a commencé à réclamer des buts marqués par d’autres, ce qui a conduit à une multitude de mèmes bavardage sur les réseaux sociaux.

Une confluence d’événements a conspiré pour rendre difficile à réaliser le souhait de Harry Kane de quitter Tottenham cet été. Richard Heathcote/Getty Images

Mais s’il veut essayer de forcer un déménagement cet été, il devra peut-être aller bien au-delà de la ligne tracée par son camp selon laquelle « il y a un accord en place avec Levy » pour « voir d’un bon œil son envie de bouger cet été , ayant accepté de rester une saison supplémentaire après avoir cherché un nouveau club l’année dernière », comme l’ont rapporté James Olley d’ESPN et d’autres. Même si Levy n’avait pas la réputation d’être le négociateur le plus acharné, vous pouvez imaginer comment cela pourrait se dérouler s’il n’y a pas d’accord contractuel contraignant.

« Harry ? Ouais, c’est Daniel. … Juste pour que tu le saches, j’ai regardé ton désir de déménager, et je l’ai regardé d’un bon œil, et j’ai décidé que tu ne déménageais pas. Mais, rassure-toi, j’ai honoré notre accord en le regardant d’abord d’un bon œil. »

Dans ces circonstances – ou si Levy l’exclut complètement du marché – que peut faire Kane ? Il peut piquer une crise, déclarer publiquement qu’il ne veut plus jamais jouer pour le club et faire grève. Et peut-être qu’avec un gars différent avec une personnalité différente, vous pouvez le voir se produire. Mais Kane ? C’est dur à avaler. Ce n’est juste pas lui. Et peut-être que je suis naïf, mais je suppose qu’il veut partir avec le genre d’accord qui profite aux Spurs.

Les Spurs ne sont pas financièrement désespérés

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas pris un coup COVID-19 majeur comme tout le monde, car ils ont – à hauteur de 68 millions de livres sterling (96,2 millions de dollars) – mais plutôt ils sortaient de sept années consécutives de bénéfices avant -pandémie, générant un bénéfice moyen de 59 millions de livres sterling par saison, selon Randonnée Suisse. Ils ont fait une perte d’exploitation de 40 millions de livres sterling en 2019-2020, mais il est alors assez difficile de gagner de l’argent lorsque votre stade est fermé et que personne ne franchit la porte, et c’était après avoir affiché le bénéfice d’exploitation le plus élevé d’Europe l’année précédente, comme détaillé par Randonnée Suisse.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Certes, ils ont beaucoup de dettes, mais l’essentiel est pour le stade, qui a été financé à des taux relativement bas et bénéficie également d’un prêt du gouvernement. Et ils ont de loin les réserves de liquidités les plus élevées de la Premier League, ce qui signifie qu’ils ne subiront pas de pression indue de si tôt.

Alors comment cela se termine-t-il ?

Il est possible qu’un club désespéré à la recherche d’un avant-centre appuie sur la gâchette pour acquérir Kane et rencontre l’évaluation de Levy, peut-être parce que Haaland ne bouge pas et/ou Mbappe prolonge son contrat. Bien sûr, c’est possible. Mais il est difficile de voir comment Tottenham pourrait se faire forcer la main.

Il est également possible que les Spurs obtiennent un nouveau manager qui excite Kane et fasse de grosses signatures qu’il aime, puis il finit par se réengager. Une solution qui pourrait convenir à toutes les parties pourrait être de prolonger Kane pour une saison avec une augmentation (son désir de partir n’a peut-être rien à voir avec de l’argent, mais il est en fait sous-payé) et une sorte de clause de libération avec laquelle les Spurs peuvent vivre. — idéalement quelque chose d’écrit et non basé sur le concept « regardez favorablement ».

Dans un an, lorsque les conditions du marché changeront, il pourrait être beaucoup plus réaliste de quitter les Spurs en bons termes et de s’assurer qu’ils reçoivent le type de frais qui aide vraiment le club.