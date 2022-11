Le capitaine anglais Jos Buttler déclare que la finale de la Coupe du monde T20 sera “une occasion incroyable” pour son équipe “incroyablement dangereuse” | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que la finale de la Coupe du monde T20 de dimanche contre le Pakistan au Melbourne Cricket Ground sera une “occasion incroyable” après que son équipe “incroyablement dangereuse” a démoli l’Inde par 10 guichets pour réserver sa place dans ce match.

L’Angleterre est à une victoire d’un premier titre de Coupe du monde T20 depuis 2010 et de devenir double championne du monde de balle blanche après avoir atteint un objectif de 170 avec 24 balles à revendre contre l’Inde à Adélaïde.

Buttler (80no sur 49 balles) et le joueur du match Alex Hales (86no sur 47) ont partagé la plus haute position de l’histoire de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre a eu la chance d’exorciser tous les démons qui pourraient persister après leur défaite contre les Antilles lors du T20 2016. Finale de la coupe du monde.

Eoin Morgan a déclaré que l’Angleterre était “incroyablement bonne” alors qu’elle battait l’Inde à Adélaïde



Le skipper a déclaré: “Ce sera une occasion incroyable. Vous ne venez pas très souvent sur cette route, donc c’est certainement quelque chose à savourer.

“Il est important que nous apprécions la performance [against India] mais n’allons pas trop loin devant nous. Le plus gros match de ce tournoi est encore à venir.

“Je suis immensément fier des gars, c’était une performance brillante, de loin notre meilleure performance du tournoi.

“Nous avons des joueurs brillants dans notre équipe et quand ils jouent de leur mieux, c’est une équipe difficile à battre. Nous sommes une équipe incroyablement dangereuse et il y a une énorme confiance dans le groupe.

“Nous n’avons pas joué aussi bien aux points que nous aurions pu le faire dans le tournoi, mais nous nous sommes quand même retrouvés en demi-finale d’une Coupe du monde. Jouer comme nous l’avons fait dans un match aussi sous pression est extrêmement satisfaisant.”

Regardez les faits saillants de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde alors que Jos Buttler et Alex Hales partageaient une position ininterrompue de 170



L’Angleterre “aussi clinique que possible”

Jonny Bairstow était sur le point d’ouvrir le bâton pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20 – seulement pour une pause de jambe anormale sur un terrain de golf pour l’exclure du tournoi.

Hales a remplacé Bairstow dans l’équipe d’Angleterre et a impressionné lors de ses trois derniers coups, avec des scores de 52 contre la Nouvelle-Zélande et 47 contre le Sri Lanka précédant ses 86 contre l’Inde.

Bairstow a déclaré à propos de la victoire de l’Angleterre sur Sky Sports Nouvelles: “C’était incroyable, quelle performance, aussi clinique que possible. Il faut que les gens se lèvent en demi-finale et c’est exactement ce qui s’est passé.”

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire de l’Angleterre avait fait une déclaration, Bairstow a ajouté: “Absolument. Ils ont été intrépides tout au long de la course-poursuite.

“Le caractère dont les gars ont fait preuve pour revenir après avoir perdu contre l’Irlande et être maintenant en finale de la Coupe du monde est incroyable, mais ils seront bien conscients que le travail n’est pas encore terminé.

Buttler a battu Mohammed Shami pour six pour sceller la place de l’Angleterre dans la finale de la Coupe du monde T20



“Il y aura de la confiance après cette série de sept matches au Pakistan [in September and October] dont nous sommes sortis du bon côté mais nous connaissons aussi les qualités qu’ils ont.

“Les règles du jeu sont équitables lorsqu’il s’agit d’une finale de Coupe du monde, je ne pense pas qu’il y ait de favoris. Si les joueurs pakistanais se lèvent, ce sera un match passionnant, mais si nous pouvons prendre des guichets précoces et entrer dans le ordre du milieu, ça devrait aller.”

Root : l’Angleterre apprendra de la finale de 2016

Joe Root, membre de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde 2019 à Lord’s et perdu lors de la finale de la Coupe du monde T20 2016 à Kolkata, a déclaré : “C’est une autre occasion de faire quelque chose de vraiment spécial en tant que groupe.

“Ces expériences peuvent vraiment vous rassembler en équipe. Vous apprenez d’elles, des erreurs que vous avez commises et vous apprenez de la journée. L’occasion n’est pas complètement nouvelle pour vous.

La superbe prise de plongée de Sam Curran a écarté le skipper indien Rohit Sharma lors de la victoire de l’Angleterre à Adelaide Oval



“J’ai trouvé cela en 2019, donc c’est bien d’avoir cela en banque. C’est un très bon endroit pour l’équipe et je suis vraiment excité [to watch them].

“Ce fut une performance incroyable contre l’Inde. Je pense que nous commençons tout juste à atteindre notre apogée au bon moment. En tant que performance d’équipe, vous ne pouvez pas vraiment demander plus en demi-finale. Pour résister aux pressions de un match de cette ampleur et une telle performance étaient exceptionnels.

“Merci à Jos d’avoir pu nous mettre dans cette position pour atteindre un sommet au bon moment. Il a l’air très heureux en lui-même et vous pouvez le voir dans ses performances et les joueurs autour de lui.”

