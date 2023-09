Le capitaine anglais Jos Buttler déclare que des « décisions difficiles » doivent être prises avec l’équipe de la Coupe du monde alors que Jason Roy fait face à un combat de remise en forme | Actualités sur le cricket

Le capitaine Jos Buttler a déclaré que l’équipe finale de l’Angleterre pour la Coupe du monde n’a pas encore été décidée, la place de Jason Roy semblant incertaine après que des spasmes au dos l’ont empêché de participer à la victoire de la série contre la Nouvelle-Zélande.

Roy a raté les quatre matches internationaux d’une journée contre les Black Caps, avec son remplaçant en tête de classement, Dawid Malan, marquant 54, 96 et 127 pour sûrement décrocher sa place dans le groupe pour se rendre en Inde plus tard ce mois-ci.

Roy pourrait encore être ajouté à l’équipe pour les ODI de la semaine prochaine contre l’Irlande – Joe Root pourrait l’être aussi, après une série de faibles buts contre la Nouvelle-Zélande – pour essayer de prouver sa forme physique, l’Angleterre étant tenue de confirmer sa Coupe du Monde 15 au plus tard. 28 septembre.

Buttler a souligné que la loyauté sera un facteur de sélection, Roy faisant partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde il y a quatre ans et ayant accumulé plus de 4 000 points dans 116 ODI depuis ses débuts en 2015.

Harry Brook prendrait très probablement la place de Roy si l’Angleterre choisissait de procéder à un changement tardif.

L’équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du monde Jos Buttler (capitaine)

Moeen Ali

Gus Atkinson

Jonny Bairstow

Sam Curran

Liam Livingstone

Dawid Malan

Adil Rachid

Joe Racine

Jason Roy

Ben Stokes

Reece Topley

David Willey

Marc Bois

Chris Woakes

Calendrier de la Coupe du monde d’Angleterre 5 octobre – Nouvelle-Zélande

10 octobre – Bangladesh

15 octobre – Afghanistan

21 octobre – Afrique du Sud

26 octobre – Sri Lanka

29 octobre – Inde

4 novembre – Australie

8 novembre – Pays-Bas

11 novembre – Pakistan

Buttler a déclaré après la victoire de 100 points de son équipe contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s vendredi : « Non [we are not settled on a final World Cup 15]. Évidemment, cela change et vous pouvez désormais laisser la poussière retomber sur la série.

« Nous avons récolté les fruits de notre cohérence dans la sélection »

« Nous devons juste découvrir (comment va Roy). La plus grande frustration pour lui est qu’il veut être en forme et jouer, ce qui affecte les matchs de cricket pour l’Angleterre.

« Vous ne voulez rien risquer mais en même temps, vous voulez que les gars jouent au cricket. C’est notre travail, jouer au cricket et nous voulons tous jouer.

Image:

Roy a raté toute la victoire 3-1 de la série ODI contre la Nouvelle-Zélande





« Il a travaillé très dur pour être en forme et disponible, mais nous avons maintenant quelques jours pour nous regrouper – l’entraîneur, le capitaine, les sélectionneurs – et déterminer exactement ce que nous devons faire pour aller de l’avant.

« Nous avons essayé d’être une équipe et un jury de sélection vraiment fidèles. C’est quelque chose [former captain] Eoin Morgan et [ex-coach] Trevor Bayliss commença.

« Nous avons récolté les fruits de notre cohérence dans la sélection, donc vous avez certainement une vue d’ensemble. Vous ne pouvez pas simplement choisir une équipe de Coupe du Monde à partir de ces quatre matchs, car il y a beaucoup de réflexion et de processus pour examiner les gens. dans son ensemble.

Si vous demandez aux gens de jouer de manière agressive et que vous les laissez de côté dès que cela tourne mal, cela envoie un mauvais message. Nous demandons aux gens de prendre des risques, donc il y aura des échecs en cours de route.

« Cela a été l’une des caractéristiques de la sélection, mais je pense que nous pouvons trouver toutes les informations au cours des prochains jours si nécessaire et prendre ce qui sera toujours une décision très difficile.

« Nous avons la chance d’avoir tellement de bons joueurs de cricket dans le jeu de balle blanche en ce moment, mais dans une Coupe du Monde, vous ne pouvez en prendre que 15. »

« L’Angleterre a un devoir de diligence envers Archer »

Jofra Archer, qui a remporté le Super Over alors que l’Angleterre battait la Nouvelle-Zélande au compte à rebours lors d’une finale passionnante de Coupe du monde à Lord’s en 2019, pourrait se rendre en Inde en tant que réserve itinérante pour le tournoi de cette année après s’être remise de blessures.

Cependant, Buttler dit que son équipe ne prendra aucun risque avec le lanceur rapide, qui a joué à l’entraînement lors des ODI contre les Black Caps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Jofra Archer s’est entraîné avec l’équipe ODI lors de la série contre la Nouvelle-Zélande



Le skipper a ajouté : « Il est hors du jeu depuis un moment.

« Il a eu le coude et le dos [injuries] et c’est encore un jeune homme qui a beaucoup de cricket devant lui.

« Il y a un énorme devoir de diligence pour s’assurer qu’il soit pleinement apte pour le reste de sa carrière.

« C’est évidemment excitant de le voir dans un survêtement anglais et au bowling, c’est une superstar. Mais nous en saurons plus au fil du temps. »

