Le capitaine anglais Jos Buttler a « eu quelques rêves » sur la levée de la Coupe du monde T20 avant la finale de dimanche contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré qu’il avait “certainement rêvé” de remporter la Coupe du monde T20 avant la finale de dimanche contre le Pakistan au Melbourne Cricket Ground.

Buttler espère devenir le troisième homme à mener l’Angleterre à un titre de Coupe du monde, après qu’Eoin Morgan l’ait fait dans la version 50 ans et plus en 2019 et que Paul Collingwood ait mené son pays au trophée T20 en 2010.

L’Angleterre deviendra la première équipe masculine à détenir les deux titres de Coupe du monde simultanément si elle bat le Pakistan, qui cherchera à répéter son triomphe de 50 victoires sur l’Angleterre au MCG en 1992.

dimanche 13 novembre 7h00





Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Buttler a déclaré: “J’ai certainement fait quelques rêves à propos de ce genre de choses. Je pense que c’est bien de penser à ces choses et à ce que cela pourrait ressembler ou ce que cela signifierait.

“Cela revient vraiment à ce que vous étiez quand vous étiez enfant, le genre de choses que vous faisiez dans le jardin avec votre frère et votre sœur, faisant semblant de soulever un trophée.

“Pouvoir avoir l’opportunité d’avoir une chance de vivre cela est incroyablement spécial. Ce sont certainement des sentiments que je n’ai pas besoin d’essayer de bloquer ou de repousser.

“Vous acceptez presque le bruit qui accompagne une finale de Coupe du monde. Je n’ai pas besoin d’essayer de le repousser et de dire que ce n’est pas

différent. Bien sûr que ça l’est.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adelaide Oval



Wood et Malan “s’améliorent” avant la finale

L’Angleterre conserve l’espoir que le quilleur rapide Mark Wood (raideur) et le frappeur Dawid Malan (aine) pourraient encore jouer dans la finale, qui doit commencer à 8 heures du matin, heure britannique, si le temps le permet.

Les deux joueurs ont raté la démolition de l’Inde à 10 guichets jeudi à Adelaide Oval – Chris Jordan remplaçant Wood et Phil Salt à la place de Malan – mais Buttler dit que le duo “s’améliore”, avec Wood apparemment en train de jouer à plein régime pendant quelques overs dans le filets et Malan entreprenant une session de frappe prolongée.

Le capitaine a ajouté: “Cela ne fait pas trop de jours que je ne suis pas assez en forme pour la demi-finale, mais nous leur donnerons toutes les chances possibles.”

Le retour de Wood donnerait à l’Angleterre une injection de rythme – quelque chose que le Pakistan a avec Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah et Haris Rauf.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain, Ian Ward et Eoin Morgan discutent de la dangereuse attaque au bowling du Pakistan.



Buttler a déclaré: “Le Pakistan est une équipe fantastique. Ils ont une très longue histoire de production d’excellents quilleurs rapides et je considère que l’équipe contre laquelle nous sommes confrontés n’est pas différente.

“Je suis sûr qu’à la fin de leur carrière, certains des gars contre qui nous jouerons tomberont parmi les meilleurs quilleurs que le Pakistan ait produits. Nous nous attendons à un défi vraiment difficile.”

Babar : Rêve devenu réalité d’être en finale

Le Pakistan a perdu ses deux premiers matches du tournoi alors qu’il a subi des défaites au dernier ballon contre l’Inde et le Zimbabwe, alors qu’il avait besoin d’une victoire choc pour les Pays-Bas sur l’Afrique du Sud pour atteindre les huitièmes de finale.

Le skipper Babar Azam, qui a mis fin à une forme maigre avec un demi-siècle lors de la victoire à sept guichets de mercredi contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, a déclaré que c’était un “rêve devenu réalité” pour le Pakistan d’être en finale après le départ. ils avaient.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Pakistanais Shadab Khan a déclaré à Sky Sports que son équipe était consciente que l’Angleterre était une “équipe de classe mondiale” devant



Il a déclaré: “Nous n’avons pas pu bien commencer mais nous sommes revenus avec un bon élan.

“Au cours des trois ou quatre matches précédents, nous avons très bien joué, tant au niveau individuel qu’en équipe. Nous avons travaillé très dur pour cela. C’est comme un rêve devenu réalité d’atteindre la finale.

“Je suis plus excité que nerveux puisque nous avons bien performé lors de nos trois derniers matchs. Notre stratégie est de nous en tenir à notre plan et d’utiliser notre rythme d’attaque comme notre force pour gagner la finale. Utiliser le jeu de puissance pour saisir autant de guichets être indispensable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine pakistanais Babar Azam dit que son équipe a l’impression de jouer à domicile, tel est le soutien apporté par ses fans lors de la Coupe du monde T20 en Australie



“La nation pakistanaise a toujours été notre colonne vertébrale. Ils nous soutiennent par leur enthousiasme. Je leur demanderais à nouveau de nous soutenir et de continuer à prier.”

Babar a également salué le rôle que l’ordre intermédiaire du Pakistan a joué dans sa séquence de quatre victoires consécutives au milieu de ses propres luttes, ajoutant: “Une grande pression s’exerce sur vous lorsque vous êtes sous le charme de ne pas bien marquer. Bien que je ne puisse pas bien performer, le reste de la performance de l’équipe m’a gardé motivé.

“Je voudrais féliciter l’ordre du milieu, ils se sont mobilisés et ont pris la responsabilité de réaliser ce que moi et (Mohammad) Rizwan n’avons pas pu. Iftikhar (Ahmed), Shadab (Khan) et (Mohammad) Haris ont extrêmement bien joué. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hussain examine ce que la perspective de la pluie pourrait signifier pour les deux parties au MCG



Buttler : la finale 2019 aidera l’Angleterre

La finale de dimanche pourrait être perturbée par la pluie, les prévisions à Melbourne semblant sombres et cela reste le cas pour la journée de réserve de lundi. Si un match à 10 contre un ne peut pas être terminé au cours des deux jours, le trophée sera partagé.

Avec un “chaos” potentiel, Buttler dit que l’Angleterre pourra tirer parti de sa victoire spectaculaire sur la Nouvelle-Zélande lors du décompte des limites lors de la finale de la Coupe du monde 2019 à 50 ans à Lord’s.

Il a ajouté: “Toutes les expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, bonnes ou mauvaises, vous en aurez appris et réfléchissez à celles dans des situations d’adversité ou un peu de chaos. Dans une finale de Coupe du monde, il y a de bonnes chances que des choses comme ça événement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après le spectaculaire Super Over de 2019 lors du triomphe de l’Angleterre sur la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde ODI, pouvons-nous nous attendre à ce que la même chose se produise dimanche ? Et comment l’Angleterre s’alignera-t-elle si elle se retrouve à nouveau dans cette situation ?



“Plus vous avez d’expérience pour comprendre ces sentiments et comment y réagir, je vois définitivement comme un avantage.

“La météo est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler et quoi qu’il arrive, nous devons être prêts à y aller dans n’importe quel sens.”

Regardez l’Angleterre contre le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. L’accumulation commence à 7 heures du matin avant un départ à 8 heures du matin au Melbourne Cricket Ground.