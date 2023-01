Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que Jason Roy était “de retour à son meilleur niveau” lors de la centaine d’ODI contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Jason Roy était un homme sous pression.

Son manque de courses et le lourd score des autres – Alex Hales et Will Jacks pour n’en nommer que deux – avaient soulevé la perspective que l’ouvreur manque la Coupe du monde de 50 ans cet automne en Inde après avoir été exclu de la version T20 de l’année dernière en Australie.

Cependant, après 14 manches internationales sans cinquante, plus de nombreuses luttes dans le cricket national à balles blanches, Roy a écrasé un siècle de 79 balles contre l’Afrique du Sud vendredi sur un score de 113 sur 91 livraisons, une manche qui comportait 11 fours et quatre six.

L’Angleterre n’était pas à son meilleur à Bloemfontein, chutant de 196-3 à 271 après avoir obtenu 299 pour remporter le premier des trois ODI, mais le skipper Jos Buttler a déclaré que Roy avait atteint sa forme maximale.

“Roy a fait preuve de force de caractère”

Parlant de Roy après la défaite de 27 points de son équipe à Mangaung Oval, Buttler a déclaré: “Ce fut une manche phénoménale pleine de personnalité et de courage, des coups fantastiques.

“Il a complètement retrouvé son meilleur niveau – et je suis ravi de le voir retrouver son meilleur niveau, il a travaillé très dur pour y arriver.

“Il a traversé une période difficile. Cela peut arriver à tout le monde au cricket, nous traversons tous ces périodes difficiles.

“Avoir la force de caractère pour sortir et jouer comme il l’a fait et s’imposer vraiment était fantastique à voir.”

“Roy avait l’air plus calme et équilibré”

La liste des joueurs faisant la queue pour prendre la place de Roy était longue et comprenait Hales, Jacks, Dawid Malan, Phil Salt, Jonny Bairstow (lorsqu’il était en forme) et peut-être même Zak Crawley.

Sky Sports Cricket Michael Atherton a déclaré : “Roy avait besoin de cette performance.

Michael Atherton de Sky Sports a déclaré que Roy avait l'air « composé et équilibré » lors de sa tonne à Mangaung Oval





“Tous les joueurs de cricket diront qu’ils ne lisent pas les journaux, qu’ils n’écoutent pas ce qui se passe, mais chaque joueur de cricket sait quand il est sous le microscope – vous ne pouvez pas vous en éloigner.

“Il m’a juste semblé plus composé, plus équilibré que nous ne l’avons vu. Il a joué de beaux coups, joué aussi bien que nous l’avons vu jouer depuis longtemps.

“Sa réaction après avoir obtenu ce cent vous a dit tout ce que vous deviez savoir sur l’importance des manches.”

Pourquoi Roy se débattait-il ?

l’ami d’Atherton Sky Sports Cricket Nasser Hussain, expert et ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, a ajouté : “Parfois, votre force peut être votre faiblesse. Il me semble être quelqu’un qui va encore plus fort quand il n’est pas à la hauteur.

“Il est sorti en jouant devant mais c’est comme ça qu’il joue quand même. Quand il joue bien, il joue devant.

“Quand vous êtes à court de pseudo et que vous devenez tendu et en colère, vous partez avec une main dure et nous l’avons vu faire glisser le ballon sur ses moignons, l’entailler.

“Il peut apprendre beaucoup du calme et du sang-froid dont il a fait preuve [in that hundred].”

