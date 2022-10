Le capitaine anglais Jos Buttler “100%” apte pour la série australienne T20 ; Liam Livingstone incertain pour l’ouverture de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Jos Buttler a raté la série T20 de sept matchs au Pakistan avec Moeen Ali comme capitaine suppléant

Jos Buttler est prêt pour le T20 international de dimanche contre l’Australie, mais Liam Livingstone est incertain pour l’ouverture de la Coupe du monde par l’Angleterre plus tard ce mois-ci.

Le capitaine anglais s’est remis d’une blessure au mollet qu’il a subie pendant The Hundred en août et a regardé depuis le banc de touche alors que son équipe battait le Pakistan 4-3.

Buttler et l’Angleterre se sont envolés pour l’Australie après la série au Pakistan, où ils disputeront trois matchs de T20 contre les champions du monde avant la Coupe du monde.

“Je suis de retour à 100%”, a déclaré Buttler samedi.

“J’ai passé un bon moment en rééducation au Pakistan, j’aurais probablement pu jouer plus tôt, mais avec la Coupe du monde qui approche, c’était la bonne chose à faire.”

Son retour sur le côté signifie que l’un d’Alex Hales et Phil Salt devraient occuper la place du deuxième ouvreur, avec un ouvreur régulier Jason Roy a quitté l’équipe en raison d’une mauvaise forme.

“Nous avons d’excellentes options en tête de liste avec des gars en très bonne forme au Pakistan”, a déclaré Buttler.

“Ce sont toutes les deux d’excellentes options. La personne avec qui je m’associe s’en sortira très bien.”

Liam Livingstone s’est blessé à la cheville pendant The Hundred

Le retour de Buttler est un coup de pouce bienvenu pour l’Angleterre, qui a dû faire face aux blessures de joueurs clés ces derniers mois, avec Livingstone (cheville) et Chris Jordan (doigt) reviennent tous les deux dans l’équipe, tandis que Jonny Bairstow a été exclu jusqu’en 2023.

Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la forme physique de Livingstone avant le match d’ouverture de la Coupe du monde le 22 octobre contre l’Afghanistan.

Buttler a déclaré que Livingstone était “un peu loin à la minute”, ajoutant: “J’espère qu’il retrouvera sa pleine forme avant le début de la Coupe du monde.”

Stokes bat plus haut dans l’ordre

Le capitaine d’essai Ben Stokes reviendra également sur le côté, et Buttler a déclaré que le polyvalent frapperait plus haut dans l’alignement.

“Ben Stokes est quelqu’un que nous voulons essayer de donner autant d’opportunités que possible d’avoir un impact sur le jeu”, a déclaré Buttler.

“Essayez de le faire monter le plus haut possible dans l’ordre, donnez-lui autant de responsabilités que possible et laissez-le jouer à sa manière pour tirer le meilleur parti de lui.”

Ben Stokes battra plus haut dans l’ordre pour l’Angleterre

L’Australie – qui a battu la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde T20 2021 pour remporter le tournoi pour la première fois – entre dans la série fraîchement sortie d’un Balayage 2-0 des Antilles.

L’Angleterre affrontera les champions en titre de la Coupe du monde T20 à Perth dimanche avant d’autres matches à Canberra les 12 et 14 octobre, avec un dernier échauffement contre le Pakistan le 17 octobre avant que les hommes de Buttler ne commencent leur campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan le 22 octobre.

Suivez la série T20I de trois matchs de l’Angleterre en Australie sur les plateformes numériques de Sky Sports. Ensuite, assistez à tous les matchs de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports à partir du dimanche 16 octobre.