Le capitaine anglais Eoin Morgan salue une équipe remplaçante «incroyable» après la victoire en série contre le Pakistan | Nouvelles de cricket

L’Angleterre a battu le Pakistan par 52 points lors du deuxième match international d’une journée pour sceller la série avec un match à perdre

Le capitaine anglais en quarantaine, Eoin Morgan, s’est rendu sur Twitter pour saluer les efforts « incroyables » d’une équipe de remplaçants après avoir battu le Pakistan pour la deuxième fois en trois jours.

Morgan et toute son équipe d’origine ont été remplacés à court terme après que trois joueurs et quatre membres du personnel ont été testés positifs pour Covid-19 avant la Royal London Series, mais ils ont à peine été manqués.

Après avoir remporté une victoire de neuf guichets lors du premier match international d’une journée à Cardiff, les députés ont recommencé devant 23 000 fans à Lord’s, atteignant 247 tous et scellant une victoire de 52 points pour remporter l’argenterie avec un match à de rechange.

Lewis Gregory était un joueur méritant du match ayant contribué 40 points et trois guichets, mais ce fut une performance d’équipe exemplaire, avec des points de premier ordre pour Phil Salt (60) et James Vince (56), un autre passage de nouveau ballon fringant du en forme Saqib Mahmood et cinq captures du gardien de guichet John Simpson, dont un remarquable exploit d’anticipation.

Et cela n’est pas passé inaperçu par Morgan, qui a tweeté : « 15 membres de l’équipe actuelle isolés. Buttler et Archer blessés. Ce que Ben Stokes et l’équipe ont réalisé est incroyable. J’ai hâte de regarder le prochain match ! »

Gregory sait qu’une approbation retentissante du skipper ne va pas loin, et il est peu probable que l’ordre hiérarchique soit dispersé au vent après quelques résultats, mais il a néanmoins apprécié son temps sous les projecteurs.

Pour lui, et plusieurs autres impliqués ici, cela pourrait bien se reproduire.

« C’était vraiment excitant. Ce qui s’est passé n’est pas idéal, mais cela nous a donné aux gars l’occasion de montrer de quoi nous sommes capables. Il y a beaucoup de gens qui regardent », a déclaré Gregory.

« Dire que vous avez joué pour votre pays au stade du cricket est un moment spécial et le public était fantastique, ils se sont vraiment mis en mouvement après une journée à la sauce !

« Mais il est difficile de pénétrer dans cette équipe d’un jour d’Angleterre. Les gars qui sont là-bas sont difficiles à devancer. Tout ce que nous pouvons faire, c’est faire une performance et lever la main lorsque l’occasion se présente.

« Le monde est très étrange en ce moment, les blessures peuvent être au coin de la rue et Covid est au coin de la rue. Il pourrait y avoir de nombreuses opportunités. »

Une occasion qui ne se présente pas très souvent est la chance de regarder l’équipe de football d’Angleterre en finale d’un tournoi majeur, et Gregory a hâte de voir le match avec ses nouveaux coéquipiers temporaires ayant obtenu leur propre trophée en toute sécurité.

« Nous allons tous nous réunir et regarder le match demain », a-t-il déclaré.

« J’espère que nos deux derniers matchs ont maintenu l’élan pour le sport anglais et qu’ils peuvent terminer le travail. C’est une énorme soirée de sport et tout le pays va regarder. Nous aussi. »

Stokes, leader de l’équipe en l’absence de Morgan, a joué un rôle mineur lors de sa 100e apparition à l’ODI, mais s’est délecté du rôle de leader sur le terrain et est impatient de faire table rase à Edgbaston mardi.

« Il n’y a pas de meilleur moyen dans le cricket international que de lever la main et de livrer sous ce genre de pression », a-t-il déclaré.

« Nous avons déjà remporté la série, mais il n’y a rien de mieux que de continuer la séquence de victoires. Nous adopterons le même état d’esprit lors du prochain match, et si quoi que ce soit, nous deviendrons plus fort. »

