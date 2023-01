Le capitaine anglais Ben Stokes nommé Test Cricketer of Year de l’ICC | Test de cricket féminin ODI de Nat Sciver pour 2022 | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Ben Stokes a été nommé joueur de cricket test masculin de l’année ICC, tandis que Nat Sciver, femme anglaise, a été nommée joueuse de cricket ODI féminine de l’année pour 2022.

L’année de Stokes sur la scène des tests a été mémorable, ses 870 points le gardant comme l’un des meilleurs frappeurs du match.

Non seulement cela, son leadership aux côtés du nouvel entraîneur-chef Brendon McCullum pour rajeunir l’équipe Test a attiré l’attention de tout le monde du cricket.

Dans ce qui était déjà une carrière incroyable, Sciver a produit une autre année mémorable en 2022, marquant cinq demi-siècles et deux siècles pour s’affirmer comme la meilleure interprète féminine d’Angleterre de l’année avec la batte.

