Le capitaine américain Pulisic dévoile le nouveau kit chic de l’AC Milan

L’AC Milan a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2023-24 et, comme il se doit pour un club originaire de l’une des capitales mondiales de la mode, le nouveau maillot est incroyablement agréable à regarder.

Le design chatoyant est un hommage au premier maillot blanc porté par Milan en 1910, et les géants de la Serie A portent régulièrement cette couleur sur la route depuis. En effet, les fans appellent désormais leur maillot alternatif « The Lucky One » car il a été porté lors de six finales triomphales de la Coupe d’Europe et de la Ligue des champions : 1963, 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007.

Milan a également remporté la Coupe d’Europe en 1969, mais portait son kit maison rayé rouge et noir familier alors qu’il battait l’Ajax 4-1 au stade Bernabeu de Madrid. Un éclat de ces rayures emblématiques est présent sur le nouveau kit extérieur sous la forme d’une barre verticale bicolore qui s’étend sur toute la longueur du maillot et enferme le blason du club.

Imprégnée de tout ce glorieux héritage footballistique, la dernière incarnation du Rossoneri Le kit extérieur est recouvert d’un motif subtil mais décoratif qui recouvre l’ensemble du maillot. Selon les fabricants Puma, le design s’inspire des motifs imprimés répétitifs des grandes maisons de couture milanaises pour créer une fusion visuelle des deux grandes passions de la ville : le football et haute couture.

L’écusson du club et les logos des sponsors sont imprimés en gris argenté, ce qui correspond au motif plus clair sur le maillot et ajoute une touche de classe supplémentaire au design.

Christian Pulisic, signé par Milan de Chelsea la semaine dernière, était l’une des stars assignées aux fonctions de mannequin. La mission est appropriée, car le capitaine des États-Unis est sur le point de porter le nouveau kit pour la première fois à domicile.

En effet, le club italien prévoit de lancer son tout nouvel uniforme lorsqu’il affrontera les autres poids lourds européens du Real Madrid au Rose Bowl Stadium de Pasadena le 23 juillet dans le cadre de la pré-saison Soccer Champions Tour 2023.

Le capitaine américain Christian Pulisic doit jouer pour la première fois sous le nouveau maillot extérieur de l’AC Milan sur le sol américain. Puma

« Je suis tellement excité d’avoir rejoint un club aussi historique et emblématique que l’AC Milan », a déclaré Pulisic. « Je suis également très heureux que nous visitions les États-Unis pour la pré-saison où je pourrai porter le nouveau kit incroyable.

« Les fans vont adorer ce kit, il a fière allure sur le terrain et dans les tribunes. L’AC Milan est un club incroyablement performant et l’emblématique RossoneriLe kit blanc de est devenu un symbole de ces succès au fil des ans.

« En tant que joueurs, nous ressentons un regain de confiance supplémentaire en sachant que nous portons avec nous l’héritage du riche héritage de l’AC Milan. »

Pulisic & Co. visera à ajouter à ce riche héritage la saison prochaine en révisant les champions en titre de Serie A Napoli la saison prochaine pour remporter un 20e titre de champion. Eux et leurs rivaux locaux, l’Inter Milan, sont sur 19, avec seulement la Juventus devant eux avec 36 championnats. Si Milan peut remporter ce 20e titre, ils gagneront le droit d’avoir une deuxième étoile au-dessus de leur crête.