Le capitaine américain Lindsey Horan s’interroge sur la configuration de l’équipe à la Coupe du monde

La capitaine de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lindsey Horan, aurait difficilement pu avoir une meilleure Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a commencé les quatre matchs et a marqué deux buts en phase de groupes. Et pourtant, tout ce à quoi elle a pu penser depuis l’élimination brutale des États-Unis du tournoi le 6 août, c’est ce qu’elle aurait pu faire différemment.

« Je me suis suicidé ces deux dernières semaines », a déclaré Horan sur « Le spectacle RE-CAP », qui est hébergé par ses anciens coéquipiers de l’USWNT Tobin Heath et Christen Press. « Comme diable aurais-je pu faire pour aider ou pour pousser notre style de jeu ou pour pousser cette bravoure? Et en fin de compte, c’est comme si vous étiez installé dans une structure pour le faire. Et voici votre opportunité individuellement , comme juste aller jouer dans la structure. »

La structure de l’équipe a été un grand sujet de débat tout au long du tournoi. Alors que les États-Unis auraient pu mieux faire pour terminer leurs occasions devant le but, le style de jeu conservateur de Vlatko Andonovski a également joué un rôle dans le manque de buts de l’équipe.

Horan a souligné le match contre la Suède en huitièmes de finale comme un tournant pour le groupe, mais elle pense que le résultat aurait été différent si des changements avaient été apportés plus tôt dans le tournoi.

« Le match contre la Suède, je ne pense pas que nous étions nécessairement préparés pour jouer comme nous avons joué », a déclaré Horan. « C’était juste que nous nous réunissions enfin et nous disions: » C’est ce que nous allons faire. Et puis ça a marché, et puis c’est comme, ‘OK, continuez comme ça.’ Cela aurait-il pu arriver plus tôt? Peut-être. C’est vraiment difficile. «

Si les États-Unis avaient terminé en tête du groupe E, ils auraient affronté une équipe sud-africaine plus faible en huitièmes de finale. Au lieu de cela, ils ont affronté l’équipe classée n ° 3 de la FIFA au monde.

Andonosvki a officiellement démissionné de son poste d’entraîneur de l’équipe nationale le 17 août. Les États-Unis seront entraînés par intérim par Twila Kilgore, qui a été assistante d’Andonosvki lors de la Coupe du monde.

Le prochain match de l’USWNT aura lieu contre l’Afrique du Sud le 21 septembre à Cincinatti.

