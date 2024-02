Le capitaine a coulé avec un navire de 1940 récemment découvert dans le lac Supérieur

Des chercheurs ont découvert l’épave du SS Arlington plus de 80 ans après son naufrage dans le lac Supérieur, emmenant son capitaine avec le navire dans des circonstances mystérieuses.

Le Société historique des épaves des Grands Lacs (GLSHS) et le chercheur Dan Fountain de Negaunee, Michigan, ont révélé cette semaine la découverte du vraquier de 244 pieds SS Arlington.

Depuis 10 ans, Fountain utilise des données de télédétection pour rechercher des épaves dans le lac Supérieur. Lorsqu’il a découvert une « anomalie profonde » à environ 35 milles au nord de la péninsule de Keweenaw, dans le Michigan, il a contacté la Shipwreck Society pour une enquête plus approfondie.

En 2023, une équipe du GLSHS a utilisé un sonar pour observer la forme inhabituelle et a découvert qu’il s’agissait d’une épave. À l’aide d’un véhicule télécommandé (ROV), l’équipe a pu identifier la carcasse du malheureux Arlington à plus de 600 pieds sous la surface glacée du lac.

“Ces objectifs ne représentent pas toujours quelque chose… mais cette fois, c’était absolument un naufrage. Une épave avec une histoire intéressante et peut-être mystérieuse”, a déclaré Bruce Lynn, directeur exécutif du GLSHS. “Si Dan ne nous avait pas contactés, nous n’aurions peut-être jamais localisé le Arlington… et nous n’en saurons certainement pas autant sur son histoire qu’aujourd’hui. »

Une vidéo partagée par la Shipwreck Society montre des morceaux du navire apparaissant dans les eaux sombres. Peu à peu, des équipements de navire plus reconnaissables, notamment une cheminée et la barre du navire, deviennent visibles pour les opérateurs de ROV.

Le mystère entoure la mort du capitaine

L’Arlington a coulé au printemps 1940 alors qu’il se dirigeait vers l’Ontario.

Selon la Shipwreck Society, un épais brouillard a recouvert le lac Supérieur pendant le voyage et, la nuit, une tempête a commencé à frapper l’Arlington et un autre gros cargo, le Collingwood. Lorsque l’Arlington a commencé à prendre l’eau, le second du navire a ordonné de se rapprocher de la côte nord canadienne, mais le capitaine du navire, Frederick « Tatey Bug » Burke, n’était pas d’accord et a ordonné au navire de retourner au large du lac.

Le 1er mai 1940, l’Arlington commença à couler au petit matin et l’équipage abandonna le navire. L’équipage a nagé vers le Collingwood pour des raisons de sécurité. Cependant, Burke ne s’en est pas sorti vivant et a coulé avec le navire.

Selon la Shipwreck Society, il existe un mystère autour de la raison pour laquelle Burke est resté sur le navire et de son comportement « étrange ». Les survivants ont déclaré que Burke avait été vu pour la dernière fois près du poste de pilotage du navire et saluant le Collingwood avant que l’Arlington ne coule.

Plus de 84 ans plus tard, le navire a été retrouvé près du fond du lac, à 650 pieds de profondeur.

“C’est passionnant de résoudre un seul des nombreux mystères du lac Supérieur”, a déclaré Fountain. “Découverte Arlington si loin dans le lac. J’espère que ce dernier chapitre de son histoire pourra permettre de mettre un terme à la famille du capitaine Burke.”

L’Arlington n’a pas été le premier ni le dernier navire à couler sur les Grands Lacs en raison du mauvais temps. Les lacs abritent des milliers d’épaves, selon le parc national d’Indiana Dunes.