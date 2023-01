Le Cap-Vert nomme un stade national en l’honneur de Pelé à la demande du président de la FIFA

Le stade national du Cap-Vert va être renommé en l’honneur de la légende du football Pelé, a déclaré le Premier ministre du pays, Ulisses Correira e Silva.

L’Estadio Nacional de Cabo Verde de 15 000 places s’appellera le «stade Pelé» en l’honneur de la légende du football décédée récemment des suites d’un cancer.

La nation africaine est devenue le premier pays au monde à donner à un stade le nom de Pelé à la demande du chef de la FIFA, Gianni Infantino.

Pelé, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, est décédé le 29 décembre à l’hôpital israélite Albert Einstein de Sao Paulo, au Brésil. Il avait 82 ans.

Après la mort de Pelé, Infantino a rendu hommage au triple vainqueur de la Coupe du monde lors de son service commémoratif et a exhorté les associations membres à renommer une installation de football dans leurs pays respectifs après Pelé.

“En hommage et en reconnaissance à cette figure qui nous rend tous formidables, je manifeste l’intention de nommer notre stade national comme” Stade Pelé “, dans une initiative qui, je crois, sera suivie par plusieurs pays à travers le monde”, a déclaré Silva. a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook.

“Avec la disparition physique d’Edson Arantes de Nascimento, le roi Pelé, devenu très vite une figure planétaire, une icône des masses démontrant que le sport a le pouvoir d’unir le monde, nous souhaitons désormais lui rendre hommage.

« Le Cap-Vert et le Brésil ont une histoire et une culture qui vont de pair, étant donné qu’il s’agit de deux pays frères, liés par la langue et des identités très similaires.

« Pelé était et sera toujours une référence au Brésil, dans nos pays lusophones et dans le reste du monde, étant une idole qui relie plusieurs générations », ajoute le communiqué.

Pelé a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil et 10 titres de champion avec Santos, son équipe de club, ainsi que le championnat de la Ligue nord-américaine de football en 1977 avec le New York Cosmos.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)