Le canular de la mort de Michael J Fox suscite l’indignation après une rumeur malade sur la star de Back To The Future qui balaie le Web

HOAX rapporte que Michael J. Fox est décédé et a suscité l’indignation après que des rumeurs malsaines aient balayé le Web.

Les faux rapports affirmaient que la star de “Retour vers le futur”, âgée de 62 ans, était décédée, mais il est devenu la dernière victime de canulars de mort malades.

De fausses rumeurs sur la mort de Michael J Fox ont balayé Internet Crédit : Getty

L’acteur est devenu célèbre dans Retour vers le futur Crédit : Universal City Studios

La rumeur a provoqué une réaction de colère chez les utilisateurs des médias sociaux qui ont rapidement souligné qu’il n’était pas mort.

“Michael J Fox n’est pas mort, malgré ce qu’un canular de mort a tenté de faire croire aux fans – je suis content qu’il soit en vie”, a écrit l’utilisateur de Twitter.

Un autre a déclaré: “Michael J Fox n’est pas mort. Les gens essaient de nous tromper.

D’autres ont exprimé leur colère avec plus de force en écrivant: “Michael J Fox n’est pas mort et va te faire foutre à celui qui a commencé ce b *******.”

En 2018, des rapports ont affirmé que l’acteur était décédé des suites d’une pneumonie quelques jours après son hospitalisation avec des complications de la maladie de Parkinson.

Mais le faux rapport a été publié sur un site conçu pour tromper les lecteurs qu’ils lisaient sur Yahoo! Article de presse.

Il n’a pas répondu ni commenté le canular de la mort à l’époque.

Fox est surtout connu pour son apparition dans la trilogie “Retour vers le futur” et son travail de campagne pour trouver un remède à la maladie de Parkinson.

Il est devenu un nom familier en jouant à l’adolescent voyageur Marty McFly dans Retour vers le futur en 1985, publiant deux autres épisodes de la série au cours des cinq années suivantes.

Il a été diagnostiqué avec l’apparition de la maladie de Parkinson – un trouble dégénératif à long terme du système nerveux – en 1991 à l’âge de 29 ans, mais a gardé son état secret pendant sept ans.

L’acteur a rendu public sa maladie en 1998 et a quitté la série en 2000, se lançant dans la campagne et militant pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

Il a épousé l’actrice Tracy Pollan en 1988 et ils ont quatre enfants ensemble – son fils Sam Michael, 31 ans, les jumeaux Aquinnah Kathleen et Schuyler Frances, 25 ans, et Esme, 19 ans.