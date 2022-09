Le canton de Troy a annoncé qu’il accueillera une présentation du Citizens Utility Board à 18 h, le jeudi 6 octobre. Tous les résidents du canton de Troy sont invités à cette présentation gratuite pour en savoir plus sur la hausse des prix de l’énergie, les programmes gratuits conçus pour aider à réduire les factures de services publics année -round, comment décoder les factures d’électricité et de gaz, éviter les arnaques et comment l’efficacité énergétique de base peut améliorer le confort d’une maison tout en économisant de l’argent.

Cette présentation gratuite est pleine d’informations précieuses et aura lieu au centre communautaire du canton de Troy, 25448 Seil Rd. à Shorewood. Inscrivez-vous avant le 3 octobre en contactant Angela au 815-744-1963 ou ascaggs@troytownship.com.